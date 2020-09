Sport



La favola di Nicolas Nesi prosegue tra i professionisti

mercoledì, 2 settembre 2020, 21:05

di Valter Nieri

La favola di Nicolas Nesi prosegue tra i professionisti. La favola di un ragazzo con una volontà di ferro, che in maniera legittima continua a sognare, a ragion maggiore ora che è passato professionista con la squadra marchigiana D'Amico UM Trools, licenza Continental, gestita dal manager Ivan De Paolis e diretta in corsa da Massimo Codol.

Il sogno dell'unico atleta lucchese professionista nel 2020, nasce già al momento della partenza e non si spenge mai, nemmeno sul traguardo in un mondo per lui nuovo dove cerca di adattarsi ai maggiori ritmi . Dopo essere stato un buon dilettante ed aver segnato con il suo nome tante classiche vincendo 16 corse con l'USD Montecarlo dal 2011 al 2013 e 7 corse con il G.C.Romagnano nel biennio 2014-15 fra le quali spiccano il 45.o GP Sportivi di Loria e la GF Cassani, dopo il lockdown si è presentato alle gare con la nuova veste facendosi notare anche in TV con un tentativo di fuga il 29 agosto nel Trofeo Matteotti.

Tentativo al quale ne seguiranno altri, perchè Nicolas, nato e residente a Lammari, sta cercando di farsi spazio, all'età di 23 anni che compirà il prossimo 13 settembre, fra i professionisti, limitandosi per il momento ad adagiarsi ai ritmi per lui nuovi, per poi cercare quando gli si presenterà l'occasione di tentare quello spunto veloce che lo ha contraddistinto in carriera mantenendo alta l'andatura nel finale delle gare, caratteristiche che l'anno reso vincente ed amato dagli sportivi lucchesi.

"Nelle prime gare di quest'anno - dice il passista veloce - oltre alle andature più sostenute rispetto alle categorie dilettantistiche, ho notato maggiore attenzione ai profili pratici, le società professionistiche si dedicano più scrupolosamente al rapporto con i corridori, specialmente nel finale delle gare. Mi sto trovando bene alla D'Amico, una società che motiva noi atleti, ci incoraggia per favorire l'evoluzione della squadra che è giovane. Siamo 4 élite e gli altri tutti Under 23."



I SUOI PROSSIMI IMPEGNI

L'esordio di Nicolas tra i prof. il 16 febbraio nel Trofeo Laigueglia, a cui sono seguiti 2 giorni in Croazia, il Sibiu Cycling Tour in Romania verso la fine di luglio, Trofeo Matteotti e Memorial Pantani. Martedi la D' Amico UM Trools con Nicolas Nesi è attesa all'antica e durissima classica Astico Brenta(95.a edizione) nel vicentino, una gara ad invito a carattere nazionale riservata alle categorie Elite e Under 23, dopo di che i suoi impegni proseguiranno nella Coppa Sabatini, Giro della Toscana e Giro dell'Appennino. " Il calendario è zeppo di impegni-dice Nesi-spero di poter finire le gare e farmi notare. Sono a disposizione della squadra e del nostro capitano, lo scalatore Luca Raggio."



I SUOI RIMPIANTI DA DILETTANTE LEGATI AL GP LIBERAZIONE ED AL GP POGGIANA

Tanti i successi, tante le soddisfazioni di Nesi fra i Dilettanti, ma anche i piazzamenti con la Work Service Videa, sua ultima squadra prima del salto nel professionismo, e con la Maltinti, ma anche qualche rimpianto per i mancati risultati nelle corse ampiamente alla sua portata. "Sicuramente rimpiango - conclude il giovane professionista - il G.P. Liberazione di Roma di due anni fa, quando giunsi quarto ma potevo fare ancora meglio se avessi dato più importanza assieme alla mia squadra della Maltinti alla fuga poi andata in porto di Alessandro Fedeli della Trevigiani. Ero in splendida forma in una corsa che mi si addice, rimpiango di non essere salito sul podio. Mi rammarico anche della sfortunata prova nello stesso anno al G.P.di Poggiana, quando caddi nella strada bagnata sul trevigiano. Comunque sono di più i ricordi belli che conservo e spero di poterne avere alcuni anche da professionista ma riconosco che è già tanto essere arrivato fino a qui".

Nesi vuole anche accelerare gli studi con l'Università. Gli mancano sei esami per laurearsi in scienze motorie. È importante per lui buttare il cuore oltre la fatica e tenere alte motivazione, determinazione e impegno che lo aiuteranno a superare il difficile impatto a livello mentale sulle corse più impegnative e durante gli allenamenti che dovrà sostenere.