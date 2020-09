Sport



La regia di Noemi Signorile trascina Cuneo al successo esterno contro il Bisonte

martedì, 22 settembre 2020, 09:13

di Valter Nieri

Finalmente volley giocato. È ripreso il campionato di A1 dello sport femminile più popolare in Italia. Fra le attese più grandi il rientro in Italia di una delle sue maggiori interpreti: Noemi Signorile, una delle palleggiatrici di maggior classe che mancava tanto al campionato italiano, dopo tre stagioni consecutive passate all'estero a raccogliere nuovi trofei e nuovi scudetti.

Lei ama stupire, tenere gli spettatori con il fiato sospeso, creare l'attesa. Un'atleta che ha raggiunto il top a 30 anni e che non si sente affatto superata nel fissare nuovi obiettivi commisurati al livello di abilità raggiunto.

L'unica giocatrice italiana ad aver vinto lo scudetto in Italia, Romania e Francia, rispettivamente con Bergamo, CSM Bucarest e Cannes, sommati alla Supercoppa Italiana, alla Coppa Italia con Agil Novara ed alla Coppa di Romania.

Uno degli argomenti principali di domenica al Nelson Mandela di Firenze, dove l'ex azzurra ha trascinato da regista e capitano Cuneo Granda Volley al successo esterno sofferto ma meritato contro Il Bisonte che vede titolare nel ruolo di libero la lucchesina Maila Venturi.

Con pazienza e carattere la squadra del riconfermato coach Andrea Pistola ha vinto in rimonta 3-1 dopo che era sotto nel terzo set 17-14 e nel quarto set 17-11. Il risultato finale di 1-3 (23-25; 25-23; 21-25; 21-25) è bene augurante per una squadra che si propone come outsider in questo campionato, ma con Noemi si è rinforzata rispetto alla stagione passata che la vide soccombere il 16 febbraio in questa sfida per 3-0.

Sabato la neo regista delle cuneesi è tornata a giocare con la sua consueta naturalezza del tocco e la rapidità dell'uscita della palla, che ne fanno una delle più tecniche palleggiatrici di un campionato che le serve anche, come più volte da lei stessa dichiarato, per tentare il rientro in nazionale. Sono cambiate le finalizzatrici delle sue alzate ma non il suo modo di servirle. Lo scorso anno ne approfittavano la serba Ljiljana Rankovic, l'ucraina Nadezda Kodola ed in diagonale la senegalese Fatou Diouck. Quest'anno ad essere servite sono Alice Degradi, la schiacciatrice greca Olga Strantzali ed in diagonale la ventenne opposta rumena Adelina Ungureanu.

NOEMI SIGNORILE: "AVEVO TANTA VOGLIA DI RIENTRARE SUL PARQUET DOPO IL LUNGO LOCKDOWN"

Il covid 19 le aveva precluso la possibilità di riconfermarsi campionessa di Francia ed a fine febbraio il rientro anticipato in Italia. Poi il lockdown che farebbe spazientire anche un calmo koala e finalmente il ritorno allla competizione. "Si non vedevo l'ora - dice la regista cuneese - avevo tanta voglia di giocare. Contro Il Bisonte abbiamo dimostrato grinta e carattere, le nostre armi migliori. Dopo tre anni trascorsi all'estero, rientrare in Italia è stata una emozione e questo gruppo molto giovane è il migliore che potessi trovare nella rimpatriata".

Per quanto riguarda la partita prosegue dicendo alla Gazzetta di Lucca: "La nostra è stata un'ottima partenza contro una buona squadra. È stata una vittoria sofferta e questi tre punti proprio per questo motivo sono per noi preziosi".



NEL BISONTE BUONA PRIMA DEL LIBERO LUCCHESE MAILA VENTURI

Nonostante la sconfitta da registrare la buona prestazione nel Bisonte della lucchesina Maila Venturi. Il libero, ormai promosso titolare, si è distinto con buoni interventi in ricezione e difesa che però non sono serviti ad evitare la sconfitta. Questo il suo commento: "Come abbiamo dimostrato nella Supercoppa siamo una squadra di grinta e carattere e penso che l'entusiasmo sia il nostro punto di forza anche se domenica è venuto leggermente a mancare. Ma questa era soltanto la prima partita, il campionato è lungo e molto equilibrato ed io ho molta fiducia nella mia squadra e nel nostro coach Mencarelli con il quale dobbiamo continuare a lavorare intensamente. Le qualità per fare bene non ci mancano e presto lo dimostreremo".



ROSTER E SCORE- BISONTE: Enweonwu 26, Cambi 3, Lazic, Van Gestel 10, Alberti 4, Panetoni, Hashimoto, Belien 11, Guerra 11, KoneFatim, Nwakalor, Venturi. All. Mencarelli.

CUNEO GRANDA: Bici, Degradi 20, Turco, Giovannini 4, Candi 11, Strantzali 11, Fava 1, Signorile 2, Zannoni, Zakchaoiou 12, Budai, Ungureanu 9, Gay. All. Pistola



Questi i risultati della prima giornata del campionato di A1 formato da 13 squadre, 12 al via ed una ai box

La partita clou della 1.a giornata era quella in programma al Pala Agnelli di Bergamo fra Zanetti Bergamo e Savino Del Bene Scandicci dove gioca il libero lucchese Luna Carocci. La squadra di Barbolini si è imposta per 3-2 al tie break. Gli altri risultati: Fortinfissi Perugia- Chieri 0-3; Sagella Monza- Unet E Work Busto Arsizio 3-1; Trentino D- Millenium Brescia 3-0; Imoco Volley Conegliano-Casalmaggiore 3-1. Riposa Igor Gorgonzola Novara.

DOMENICA 27 SETTEMBRE LA 2.a GIORNATA

Domenica 2.o turno. La Cuneo Granda Volley fa l'esordio stagionale fra le mura amiche ospitando nel taraflex del Pala Ubi Banca di San Rocco Castagnaretta la Sagella Monza, mentre Il Bisonte di Maila Venturi sarà impegnato al Palageroge contro il Millenium Brescia.

Le foto non siglate sono di Danilo Ninotto