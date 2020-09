Sport



La sezione pallavolistica della Polisportiva Capannori ha dato inizio alla nuova stagione agonistica 2020/2021

venerdì, 4 settembre 2020, 17:40

La società capannorese, infatti dallo scorso 26 agosto, ha iniziato la preparazione fisica delle proprie squadre in vista della prossima stagione agonistica con una grossa novità, la partenza del settore volley maschile. Infatti da quest’anno l’attività tecnico-agonistica prevede la partecipazione ai seguenti campionati maschili: 1.a Divisione, under 19, under 15 e under 13, mentre resta invariata quella ai campionati femminili che vede l’iscrizione alla: 2.a Divisione, under 19, under 15 e under 13. Inoltre, avranno inizio da metà settembre, come ogni anno, i corsi di avviamento al volley, nonché i progetti scuola che interessano gli Istituti scolastici del comprensorio didattico del comune di Capannori.

Lo staff dirigenziale, presieduto da Luca Fontana, ha riconfermato anche per l’annata 2020/2021: il coach Maurizio Gigante (responsabile del settore tecnico), coach Erika Franceschini (dirigente responsabile), Francesca Marchi (preparatore fisico), Arianna Tavella (collaboratrice coach, laureata in scienze motorie) e Bianca Del Carlo (collaboratrice allenatori). Altresì, la dirigenza vista la crescita del movimento volley, ha dovuto aumentare lo staff, ingaggiando per il settore volley maschile il coach Tommaso Puccinelli e Alessio Del Testa (collaboratore allenatori), mentre si aggiunge al settore femminile: Tommaso Tempestini (preparatore fisico), ai quali è stato affidato il compito di affiancarsi ai suddetti tecnici e preparatori al fine di proseguire e continuare il lavoro fisico, tecnico e didattico già programmato nella decorsa stagione agonistica.

Infine il presidente Luca Fontana, unitamente al consiglio direttivo, ha affidato al coach Maurizio Gigante, la coordinazione di tutto il settore maschile e femminile in particolare quello giovanile al fine di curare il percorso di crescita di tutti gli atleti.