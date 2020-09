Sport



Linnae Harper è una nuova giocatrice del Basket Le Mura Lucca

giovedì, 24 settembre 2020, 12:59

Il Gesam Gas e Luce Lucca è lieto di annunciare di aver perfezionato l’ingaggio per la stagione 2020-2021 della cestista statunitense Linnae Harper. Nativa di Chicago, la classe 1995 nell’ultima annata ha vestito la maglia del TTT Riga, club con il quale ha preso parte anche all’Eurolega ed arriva in maglia biancorossa per fornire il suo apporto in termini di esperienza e qualità alla causa. Per quanto concerne la sua carriera, Harper nel basket universitario americano ha difeso i colori di prestigiosi college come Kentucky e Ohio State, prima di approdare in Wnba nella 2018-2019 con i Chicago Sky. Nelle ultime due stagioni, invece, ecco le prime esperienze all’estero con lo Bnei Yehuda (Israele) e con le lettoni del TTT Riga.

La neo guardia biancorossa, inoltre, ha avuto la bravura di giocare per la nazionale senior americana, dopo essere stata più volta selezionata per i team giovanili, dall’Under 16 fino all’Under 19. Linnae Harper, infatti, ha partecipato ai Giochi Panamericani del 2015 svoltisi in quel di Toronto e conclusi con la medaglia d’argento ottenuta da Team Usa, superate in quella finale dalle più esperte canadesi. Un innesto molto valido anche tatticamente, dato che coach Francesco Iurlaro potrà impiegarla in più ruoli a seconda di quale scenario si stia sviluppando nella partita.

Alta 1,73, Linnae Harper può essere schierata sia come guardia, suo ruolo naturale, che all’occorrenza come playmaker. Forte fisicamente, Harper sa come far male in fase offensiva grazie ad una buona capacità realizzativa abbinata ad una buona visione di gioco che le permette di mandare spesso e volentieri a canestro le sue compagne di squadra. Anche per quanto riguarda il contributo nella fase difensiva la giocatrice di Chicago promette di essere un fattore importante tanto a rimbalzo, è dotata di una buona elevazione, quanto in marcatura sulla diretta avversaria.

Michele Masotti