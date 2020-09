Memorial Zani: un torneo per ricordare l'amico scomparso

Altri articoli in Sport

venerdì, 25 settembre 2020, 19:59

Prima uscita ufficiale stagionale e primo successo di prestigio per il Basket Le Mura Lucca, vittoriosa 77-76 sul quotato Fila San Martino di Lupari

venerdì, 25 settembre 2020, 15:58

Al via numerosi campioni provenienti dal Tour de France tra cui il vincitore della maglia verde, nonché vincitore anche della corsa, Sam Bennet del team Deceuninck - Quick Step (secondo al traguardo di Dole)

giovedì, 24 settembre 2020, 15:54

Sta per volgere al termine il countdown che porterà il Gesam e Luce Le Mura Lucca al debutto in competizioni ufficiali per la stagione 2020-2021

giovedì, 24 settembre 2020, 15:43

Scuola tennis 2020/21 al circolo Al Poggio a Lucca, un'occasione unica per continuare uno sport divertente e in totale sicurezza. Dal 5 ottobre al 26 febbraio due lezioni settimanali nel pomeriggio. Campi coperti e riscaldati

giovedì, 24 settembre 2020, 12:59

Il Gesam Gas e Luce Lucca è lieto di annunciare di aver perfezionato l’ingaggio per la stagione 2020-2021 della cestista statunitense Linnae Harper

giovedì, 24 settembre 2020, 08:51

Con l'autunno, le prime piogge ed il calo di temperatura, il ciclismo mantiene viva l'attenzione con il ciclocross e la MTB. A Lucca quando si tasta questo argomento esce fuori il nome di Nicola Parenti che fin da bambino amava immergersi nei circuiti sterrati, trasportando a mano la bici oltre...