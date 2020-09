Sport



Momenti di gloria: il Tc Vicopelago festeggia lo scudetto al Seven Apple

lunedì, 21 settembre 2020, 20:43

di aldo grandi

Una serata splendida. Mite nonostante le previsioni fossero avverse e annunciassero pioggia e temporali. Una organizzazione e una scenografia ai limiti della perfezione posta in essere dallo staff del Seven Apples di Marina di Pietrasanta. Oltre 150 persone con tanto di mascherina obbligatoria e di misure antiCovid rigorosamente rispettate a cominciare dall'igienizzazione costante, dalla impossibilità di sostare al bancone del bar, al distanziamento sociale.

C'era tanta gente davvero e anche bella gente, molta proveniente da Lucca, per salutare le ragazze di Ivano Pieri che hanno conquistato quest'anno, anno di grazia 2020, lo scudetto della serie A1 di tennis sconfiggendo in terra umbra il Tennis Club Prato, all'inizio ben più accreditato vista la sua esperienza. Invece le sorelle Tatiana e Jessica, Bianca Turati, Giulia Giusti, Laura Bertagni a cui si è aggiunta Serena Puccinelli, hanno dimostrato di essere più forti e anche più determinate.

Il presidente Morrison entusiasta e visibilmente emozionato, il vice presidente Alessandro Terigi che ha aperto le danze al momento della cerimonia di premiazione, gli ex calciatori Demetrio Albertini, di casa in Versilia e Marco Landucci da Lucca, Graziano Campinoti a rappresentare Banca Generali, via via tutti gli altri ragazzi delle formazioni giovanili del tennis club Vicopelago.

Ivano Pieri, il coach, l'artefice di questa strepitosa vittoria che ha portato Lucca sul tetto d'Italia, ha spiegato chiaramente che si tratta soltanto di un inizio e che le sue ragazze vogliono restare a lungo dove sono arrivate partendo dalle giovanili. E non soltanto femminile, ma anche maschile il tennis del club di Vicopelago, attualmente in serie C, aspira a salire di categoria.

Piscina illuminata, musica gradevole, buffet di alta qualità, tutti gli ingredienti necessari per fare di questo evento l'evento di fine estate. Tra gli ospiti abbiamo intravisto una grande appassionata di tennis, l'imprenditrice ed ex presidente dell'associazione industriali di Lucca Cristina Galeotti. Altri personaggi noti del mondo imprenditoriale e non solo lucchese hanno partecipato. Una grande soddisfazione per chi ha sempre creduto, soprattutto rimettendosi in gioco, nelle potenzialità di un tennis club che ha fatto la storia della nostra città.

Foto Ciprian Gheorghita