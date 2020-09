Open day della scuola calcio Inter

Altri articoli in Sport

sabato, 12 settembre 2020, 12:00

Qualche anno fa, nel 2014 per la precisione, Luca Martinelli, la sua ragazza al tempo e adesso moglie Antonietta, proprietario dell'omonima osteria Martinelli a Marginone in provincia di Lucca vicino ad Altopascio, da sempre attraversata dai pellegrini che portano avanti il loro cammino sulla Via Francigena, decide di trascorrere un...

venerdì, 11 settembre 2020, 13:51

Dopo otto, intensi giorni di partite, ecco quali sono le squadre che accederanno ai quarti di finale del 26° Memorial Cordischi organizzato dal Tau Calcio Altopascio: Sestese e Aquila Sant'Anna (girone A), Pistoiese e CGC Capezzano (girone B), Tau Calcio e Giovani Via Nova (girone C), Pontedera e Affrico (girone...

venerdì, 11 settembre 2020, 11:13

Il Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca informa che l’atleta Djanai Williams, ancora prima di aggregarsi alla squadra per via della quarantena, ha deciso unilateralmente di lasciare Lucca e l’Italia per fare ritorno negli Stati Uniti

giovedì, 10 settembre 2020, 13:41

Decima stagione alla Polisportiva Capannori per Alessio Andreini, arrivato in biancorosso appena 17enne e uno degli artefici della vittoria della Prima Divisione per essere ora protagonista in Promozione

giovedì, 10 settembre 2020, 08:14

Una kermesse che interessa giovani ciclisti terrà vivo l'interesse degli sportivi domenica pomeriggio sulle Mura Urbane di Lucca. Tutto è nato da un'idea di Mario Cipollini e dal suo progetto mirato a reclutare alla pratica ciclistica molti bambini e ragazzi

mercoledì, 9 settembre 2020, 13:59

Ultimi giorni di qualificazioni per il Memorial Cordischi, organizzato dal Tau Calcio Altopascio. Nella giornata di ieri la Pistoiese ha battuto il Cgc Capezzano per 2 a 0, mentre è finita in parità sullo 0 a 0 tra Atletico Lucca e Aquila Sant'Anna