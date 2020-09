Parte la scuola tennis al circolo Al Poggio

Altri articoli in Sport

giovedì, 24 settembre 2020, 15:54

Sta per volgere al termine il countdown che porterà il Gesam e Luce Le Mura Lucca al debutto in competizioni ufficiali per la stagione 2020-2021

giovedì, 24 settembre 2020, 12:59

Il Gesam Gas e Luce Lucca è lieto di annunciare di aver perfezionato l’ingaggio per la stagione 2020-2021 della cestista statunitense Linnae Harper

giovedì, 24 settembre 2020, 08:51

Con l'autunno, le prime piogge ed il calo di temperatura, il ciclismo mantiene viva l'attenzione con il ciclocross e la MTB. A Lucca quando si tasta questo argomento esce fuori il nome di Nicola Parenti che fin da bambino amava immergersi nei circuiti sterrati, trasportando a mano la bici oltre...

mercoledì, 23 settembre 2020, 13:48

Anche il Rugby Lucca ha iniziato la preparazione in vista della stagione sportiva 2020-2021 che dovrebbe iniziare, salvo rinvii che nessuno si augura, il prossimo 15 novembre

mercoledì, 23 settembre 2020, 08:59

Otto riprese di fuoco non bastano a Marvin Demollari per espugnare lo stadio di Castelfidardo, e la finale del Trofeo delle Cinture WBC si conclude per lui con una discussa sconfitta

martedì, 22 settembre 2020, 18:53

In attesa di giocare in questi giorni i play-off della serie A amatori di calcio a 5 e difendere il titolo di campione provinciale, la Fralbe esce dalle problematiche dell'emergenza sanitaria aggiudicandosi il primo torneo post-lockdown: la Mugnano Cup