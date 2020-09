Sport



Pattinaggio, i genitori di 64 atlete dello Skating Club Lucca non ne possono più e attaccano il comune

sabato, 5 settembre 2020, 19:00

Il pattinaggio artistico a rotelle è uno sport completo, elegante ed appassionante e a Lucca è una realtà in forte crescita. Infatti lo Skating Club Lucca ha iniziato la propria attività sei anni fa e da allora l’allenatrice Patrizia Meglio, con il suo staff, organizza corsi di pattinaggio artistico per bambini di tutte le età.

In questi giorni sui social e dagli addetti ai lavori si parla molto del pattinaggio a Lucca, ma non per elencare vittorie o eventi, questa volta è la disperazione che ha spinto alcuni genitori ad alzare la voce. I protocolli anti Covid-19 impongono regole e limiti all’utilizzo degli spazi ed alle persone da coinvolgere, ma a peggiorare la situazione c’è stata la chiusura inaspettata della pista di pattinaggio del Brennero da parte del Comune di Lucca.

In questi anni l’asd Skating Club Lucca ha sempre cercato un posto per potersi finalmente “sistemare” e concentrare sulla preparazione delle atlete ma le porte chiuse in faccia sono state innumerevoli. Fin’ora gli allenamenti si sono svolti prendendo in affitto a pagamento la pista del Brennero, le poche ore concesse dalla società sportiva che lo aveva in gestione, e qualche palestra delle scuole comunali. Tutto il resto è stato fatto su piccole piste all’aperto e malgrado tutte queste difficoltà anche lo Skating Club Lucca ha una campionessa nazionale, oltre a numerosi podi in diversi campionati e trofei.

Le nostre 64 atlete, le loro famiglie e tutta la società dello Skating Club Lucca, chiedono urgentemente nuovi spazi e un programma pluriennale di destinazione per poter continuare a praticare questo sport in maniera dignitosa .

Tutte le informazioni che ci riguardano sono consultabili su F: Skating Club Lucca