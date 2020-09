Sport



Riccardo Pera, colpo gobbo alla 24 ore di Le Mans: secondo al primo tentativo

lunedì, 21 settembre 2020, 10:04

E chi lo avrebbe mai detto? Sicuramente i suoi tifosi, e sono tanti, che non hanno mai mancato di sostenerlo in questi anni. A cominciare da Paolo Paolone Barbieri primo fan e tifoso il quale, appena appresa la notizia del secondo posto a Le Mans, ha detto: "E' stato un bellissimo secondo posto, meritato e potremo dire un vincitore morale perché è partito con il secondo tempo e si è trovato in 14^ posizione e ogni volta che ha fatto il cambio con gli altri piloti, è riuscito a portare la macchina alla seconda posizione. Come dico sempre, Ricky Pera fast like a sphera".

Riccardo Pera è nato a Marlia, ha 21 anni e li ha compiuti il 4 luglio. Corre in auto da quando aveva sei anni iniziando con il kart. E' un giovane sul quale puntare per il futuro.

"E' una grande soddisfazione - commenta Giorgio Serafini di Toyota Lucca - per Riccardo Pera, ma anche per lo sport motoristico lucchese. Personalmente ho seguito la gara di Le Mans e gioivo ogni volta che Riccardo guadagnava una posizione. Accanto a me c'era Lorenzo mio nipote acceso tifoso di Riccardo che gioiva con me".