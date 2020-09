Sport



Storico successo del Bisonte a Brescia, ottima difesa di Maila Venturi anche al Palageorge

lunedì, 28 settembre 2020, 09:38

di Valter Nieri

Il Bisonte Firenze espugna per la prima volta il Palageorge di Montichiari, riscattandosi dopo la sconfitta interna contro Cuneo della settimana scorsa. Per riuscire a superare la Millenium Brescia sul suo parquet ci sono voluti impegno e tanta voglia di vincere.

La squadra di coach Mencarelli ha mostrato ottime trame di gioco ed è riuscita a imporsi grazie alla saldezza di nervi al tiebreak dopo che nei set precedenti nessuna delle due squadre era riuscita a far valere la propria superiorità. In attacco l'opposto azzurro Sylvia Nwakalor è stata inarrestabile, mettendo a segno 29 punti ed aggiudicandosi il premio individuale MVP. Ancora una volta decisiva nel reparto di difesa la lucchesina volante Maila Venturi, autrice di recuperi spettacolari. Un libero sempre più affidabile che in questo avvio di stagione sta dimostrando una buona concentrazione sulle azioni di difesa e ricezione studiando molto bene il servizio della squadra avversaria. Nel triennio a Firenze Maila ha sviluppato le sue caratteristiche positive di leader nel gioco di difesa.

LA LUCCHESINA VOLANTE: "CHE EMOZIONE VINCERE AL PALAGEORGE..."

Il ruolo di libero è uno dei più spettacolari nel volley e Maila Venturi lo sta sempre più facendo suo grazie alla rapidità negli interventi e alla elasticità nei movimenti. Al Bisonte ha saputo attendere il suo momento ed ora che si è conquistata meritatamente e con grande attesa il posto da titolare contribuisce a far sognare i tifosi fiorentini ma anche quelli lucchesi che l'hanno vista crescere sui parquet di piccole palestre dove mostrava sempre una grande passione unitamente a quella giovialità che le ha consentito di inserirsi nello spirito di gruppo delle squadre in cui ha giocato. Ecco il suo commento al termine della partita di Montichiari, rilasciato a La Gazzetta di Lucca: "Vittoria importantissima, perché in tre anni che gioco al Bisonte non avevamo mai vinto al Palageorge e poi perché venivamo da una sconfitta e abbiamo saputo reagire nel momento di difficoltà. Abbiamo dimostrato che se giochiamo con grinta ed entusiasmo siamo un'ottima squadra."

Questi due primi punti conquistati alla seconda giornata, consentono al Bisonte di scavalcare in classifica la squadra bresciana. L'obiettivo della società presieduta da Elio Sità rimane quello di conquistare un posto per la fase finale di Coppa Italia.

MILLENIUM BRESCIA-IL BISONTE FIRENZE 2-3 ( 25-21/19-25/25-18/23-25/12-15) - MILLENIUM: Behis 6, Angelina 13, Jasper 13, Cvetnic 6, Parlangeli, Bridi, Biganzoli 2, Botezat, Berti 8, Veglia 7, Decortes 21. All. Enrico Mazzola. IL BISONTE FIRENZE: Enweonwu 13, Cambi 1, Lazic 3, Van Gestel 11, Alberti 7, Panetoni, Hashimoto, Belien 8, Guerra 12, Nwakalor 29, Venturi. All. Marco Mencarelli

GLI ALTRI RISULTATI DELLA 2.a GIORNATA DI A 1 - Uyba Busto Arsizio-Conegliano 0-3; Cuneo Granda-Saugella Monza 3-0; Novara-Bergamo 3-0; Savino Del Bene-Wealth Planet Perugia 3-1; Casalmaggiore-Trentino 1-3(Anticipo di sabato). Riposava: Chieri '76. In classifica al primo posto dopo due giornate troviamo Conegliano, Trentino e Cuneo con p.6 seguite da Savino Del Bene Scandicci con p.5

Nel prossimo turno Il Bisonte Firenze di Maila Venturi giocherà domenica 4 ottobre al Candy Arena di Monza contro la Saugella. Fischio di inizio alle ore 17.