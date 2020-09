Tiro con l'arco a Montalcino, Rania Braccini sugli scudi

Altri articoli in Sport

martedì, 15 settembre 2020, 19:29

Importanti vittorie e risultati per gli atleti dell’Asd Bt Astroline Lucca nella categoria cadetti maschile e femminile ai campionati regionali giocati nei giorni 7 e 13 settembre scorsi presso il Palasport Bowling Prato

martedì, 15 settembre 2020, 17:19

Grande dolore e commozione per l'improvvisa scomparsa di Lorenzo Petri detto "Mamano", storico dirigente del Vorno Calcio; avrebbe compiuto 60 anni tra meno di 10 giorni

martedì, 15 settembre 2020, 09:43

Era stato convocato per il GP Larciano (cancellato all'ultimo momento a causa del Covid). Poi, al Giro dell'Emilia. Adesso per il Giro della Toscana e per la Coppa Sabatini, e con queste due convocazioni siamo a quattro maglie azzurre in altrettante diverse competizioni, un record per il corridore brianzolo

martedì, 15 settembre 2020, 08:38

Erano in 128 i giovani ciclisti che hanno preso parte in amicizia, alcuni accompagnati dai propri genitori, all'evento "Il Pirata e il Leone" con relatore di eccezione Mario Cipollini, il campione del mondo di Zolder 2002, amico del Pirata, il cui nome è legato ad imprese memorabili e difficilmente ripetibili

lunedì, 14 settembre 2020, 10:32

Una pioggia di medaglie e di prestazioni di assoluto livello. È il bilancio dell’ultima settimana agonistica in casa Virtus Lucca, impegnata su più fronti su tutto il territorio nazionale

domenica, 13 settembre 2020, 17:46

Nel pomeriggio di sabato 12 settembre oltre una cinquantina di pugili e rispettivi tecnici da tutta la Toscana hanno riempito il piazzale di fronte al Caffè delle Mura per prendere parte all’allenamento collegiale delle categorie Schoolboy, Schoolgirl, Junior e Youth (dai 13 ai 17 anni) guidato dal direttore tecnico della...