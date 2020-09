Sport



Torna il ciclocross con Nicola Parenti che si prepara per il giro d'Italia: prima tappa a Jesolo il 4 ottobre

giovedì, 24 settembre 2020, 08:51

di Valter Nieri

Con l'autunno, le prime piogge ed il calo di temperatura, il ciclismo mantiene viva l'attenzione con il ciclocross e la MTB. A Lucca quando si tasta questo argomento esce fuori il nome di Nicola Parenti che fin da bambino amava immergersi nei circuiti sterrati, trasportando a mano la bici oltre gli ostacoli e tornando a casa con viso e indumenti infangati dopo aver dato tutto.

Per il ventiquattrenne atleta della squadra capannorese Zerosei Bike Academy presieduta da Marco Madrigali, gli impegni sono quest'anno più limitati rispetto al passato. " Mi mancano le gare all'estero-dice con aria malinconica- le partecipazioni alle gare internazionali in Cina ma anche in Belgio e Olanda, paesi che traspirano da sempre fascino e cultura per la bicicletta. A causa della pandemia del covid tante gare sono state annullate ed anche gli spostamenti e trasferimenti di personale sono sempre più difficili, con i vari paesi che invitano alla prudenza ed a rispettare diversi protocolli sulla sicurezza. Quindi per quest'anno sono costretto a correre a livello nazionale".

Nicola si è creato tanti sostenitori grazie alla sua generosità. La grande passione lo spinge ad osare sempre di più, mettendoci al servizio tutte le sue risorse ed il suo impegno in alcuni casi va a sopperire alcune lacune tecniche perchè spinto ad osare sempre di più. Le specialità crossistiche l'hanno aiutato a formarsi sia dal punto di vista motorio che a livello emozionale. Ogni anno in estate, quando il ciclismo su strada è in pieno svolgimento, lui prescrive programmi di allenamento per farsi trovare pronto ai grandi appuntamenti crossistici, perchè ormai è diventato uno specialista del fango.



SECONDO NEL TROFEO LAZIO CROSS DIETRO IL CAMPIONE ITALIANO ANTONIO FOLCARELLI

Domenica è stato protagonista nella seconda prova del Trofeo Lazio Cross a Roma. Nella manifestazione organizzata dall'ASD MyFly Zone nel Bike Park è giunto secondo nella categoria Open, preceduto soltanto dal neo campione italiano Antonio Folcarelli, su un percorso durissimo, con un gran caldo a far aumentare la fatica, confermando i progressi di inizio stagione. Ad interessarsi della sua prova c'era anche lo staff della nazionale a partire dal c.t. Fausto Scotti. Un podio di buon auspicio per le prossime gare visto che denota già una buona condizione fisica. Per Nicola Parenti il ciclocross continua ad essere inteso come momento piacevole e di svago ai già numerosi impegni in quanto dopo la mini laurea in scienze motorie è entrato a lavorare come preparatore atletico e bio-meccanico alla Bike Academy di Guamo, tirando anche avanti l'Università dove gli manca soltanto un esame e la tesi per la laurea Magistrale. Diversi ciclisti si confidano con lui nel tipo di uscite e di allenamento, ma anche di posizionamento da tenere in bicicletta.

ED ORA IL GIRO D'ITALIA

Con la comitiva della Zerosei ha ora in programma la partecipazione al Giro d'Italia. " E' questa-dice l'atleta lucchese- una misurazione empirica per gli specialisti del ciclocross alla quantità ed alla qualità di tutto il movimento a livello nazionale e al numero di squadre. Vista la partecipazione di tutti i migliori mi auguro di rientrare nelle prime quindici posizioni". La squadra lucchese si presenta ai nastri di partenza anche con l'elbano Marco Carrozzo, il lucchese Simone Massoni ed il barghigiano Lorenzo Guidi che nella categoria master punterà al podio, galvanizzato dall'argento conquistato nello scorso fine settimana al Ciocco nei campionati nazionali di MTB. Il calendario ha fissato la prima tappa per domenica 4 ottobre a Jesolo. Seconda tappa l'11 ottobre a Corridonia in provincia di Macerata. Terza tappa il 18 ottobre a Ladispoli in provincia di Roma, quarta tappa il 25 ottobre a Osoppo in provincia di Udine e quindi trasferimento al Sud dove a Gallipoli il 1.o novembre è fissata la quinta tappa. Gli appuntamenti successivi devono ancora essere programmati sia nella data, sia nella località.