Alessandro Terigi entusiasta del Tc Vicopelago: "Dopo il titolo femminile, altre vittorie per un'annata straordinaria"

giovedì, 15 ottobre 2020, 03:47

di chiara bernardini

Un'ottima annata per il Circolo Tennis Lucca di Vicopelago che, nonostante l'attuale momento critico, è riuscito a farsi valere in tutto e per tutto.

Domenica si sono disputate diverse competizioni e sembra proprio che ci fosse davvero un'aura positiva. I ragazzi della serie C hanno battuto il CT Pontedera nella sfida decisiva per la promozione in serie B2.

Un'emozione indescrivibile per i numerosi partecipanti e tutti coloro che hanno contribuito a quest'evento indimenticabile.

Tra i più orgogliosi, il vicepresidente del circolo Alessandro Terigi: "Abbiamo aspettato questo momento a lungo, ma ero sicuro che prima o poi sarebbe arrivato. È un traguardo che dimostra la bravura degli allievi, dei maestri e dei preparatori fisici che li hanno accompagnati e fatti crescere di anno in anno. Possiamo orgogliosamente dire di aver fatto un ottimo lavoro".

Il team vincente, infatti, è formato dai ragazzi iscritti alla scuola tennis del CT Lucca e cresciuti con il maestro Pieri sono arrivati dove sono oggi. Si tratta di Andrea Cerri, Federico Fulgheri, Francesco Guidotti, Jacopo Picchi e Michele Ribecai. A loro, per l'occasione, si è aggiunto l'ungherese David Szintai.

Le soddisfazioni non finiscono qui. Sempre domenica hanno festeggiato altre due squadre: la prima conquistando la categoria D1 e lasciandosi alle spalle la D2 è sempre formata dai ragazzi del team di Pieri: Emanuele Fedeli, Francesco Terzulli, Mattia Bertocchini, Alessandro Troysi, oltre ai più grandi Davide Franci, Simone Cerri e Stefano Musto.

La seconda, composta dagli over 75, vince il campionato italiano per merito del capitano e giocatore Giuseppe Losito, Vittorio Farnedi, Piero Galliani e Massimo Montemazzi e il maestro Gino Cerri - stessa soddisfazione che già si era presa la squadra femminile A1 conquistando il tricolore in estate.

Beh, che dire, una serie di incredibili eventi che riempiono il cuore dei rappresentanti del circolo e tutti i soci di un'immensa gioia: "Un anno senza precedenti - commenta infine Terigi - Si tratta della conferma della qualità dei nostri insegnanti e la bravura dei ragazzi. A conferma, inoltre della dedizione del presidente Donald Morrison e di tutti coloro che aiutano con passione questo grande circolo".