Alla presenza di Mario Cipollini torna il 24 ottobre il trofeo iridato riservato alle categorie Giovanissimi

sabato, 3 ottobre 2020, 21:29

La prima partita della Techfind Serie A1 consegna al Gesam Gas e Luce Lucca un’autoritaria affermazione sul difficile parquet del Fila San Martino di Lupari. Il 51-62 rende merito alla maiuscola prestazione de Le Mura, brava ad riannodare i fili del match dopo un difficile primo quarto

sabato, 3 ottobre 2020, 16:28

Il conto alla rovescia ormai è iniziato: l'appuntamento con la 1000 Miglia è fissato per sabato 24 ottobre. La corsa più bella del mondo torna a Lucca

sabato, 3 ottobre 2020, 09:27

Il richiamo di Imola è stato troppo forte per Ivano Fanini che non si è trattenuto dal tornare in quell'autodromo Dino e Enzo Ferrari che ricorda i grandi campioni della Formula Uno ma anche momenti storici ed esaltanti del ciclismo professionistico internazionale

sabato, 3 ottobre 2020, 08:54

Grande successo per la terza edizione della "10 x 1 ora - Una corsa per Andrea Lanfri – 2° memorial Marino Nelli” che si è svolta lo scorso 26 settembre a Lucca presso il Campo Coni Campo Scuola Moreno Martini ed organizzata dall’Asd Marciatori Marliesi

giovedì, 1 ottobre 2020, 13:40

Sono prevalentemente lucchesi (12 su 19) i piloti e i navigatori che martedì 29 settembre sono stati premiati per la Coppa Italia Rally 6^ Zona Toscana - Umbria

martedì, 29 settembre 2020, 11:05

Il 26 settembre è iniziata la prima parte del "From 0 to 0", un'idea dell'atleta paralimpico Andrea Lanfri, il cui ricavato sarà devoluto al progetto Pink is good di Fondazione Umberto Veronesi