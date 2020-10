Basketball Club Lucca: sospesi gli allenamenti dopo il decreto

Altri articoli in Sport

domenica, 25 ottobre 2020, 00:05

In uno degli anticipi programmati per la quinta giornata del girone di andata, la capolista Umana Reyer Venezia prosegue nella sua marcia a punteggio pieno espugnando il PalaTagliate per 52-74

sabato, 24 ottobre 2020, 17:47

A 50 anni, dei quali una dozzina trascorsi in bicicletta, gli straordinari mezzi ed il suo fisico ancora integro, consentono alla pistoiese del Ciclo Team S.Ginese Chiara Turchi di essere ancora una protagonista del ciclismo amatoriale

sabato, 24 ottobre 2020, 11:55

Nonostante sia passato più di un quarto di secolo dalla sua scomparsa, infatti, il nome della campionessa lucchese resta ancora scolpito nella mente di tutti: di chi la conosceva, degli sportivi appassionati di ciclismo e dei suoi numerosi tifosi

venerdì, 23 ottobre 2020, 16:30

Sette successi in altrettanti match ufficiali e già la Supercoppa italiana in bacheca: con questo ruolino di marcia l’Umana Reyer Venezia, una delle tre compagini rimaste a punteggio pieno, arriva a Lucca per affrontare la Gesam Gas e Luce, reduce dalla bella e al tempo stesso sfortunata prova offerta contro...

venerdì, 23 ottobre 2020, 13:54

Nuova gara per la Prima Squadra amaranto. Dopo i due appuntamenti di Coppa, finiti uno in parità e uno con la vittoria del Tau, domenica la squadra di Cristiani sarà impegnata ancora una volta contro il Camaiore

venerdì, 23 ottobre 2020, 13:39

