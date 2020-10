Sport



Bene Tuccitto (Lammari) agli italiani a Modena

martedì, 20 ottobre 2020, 19:36

A Modena, gli scorsi 17 e 18 ottobre, dove si sono tenuti i “Campionati Italiani individuali – Festa dell’endurance valevole come campionato a squadre 2.a fase - cds di marcia 2.a prova - Trofeo Annarita Sidoti”, grande miglioramento sulla distanza dei 5000 metri per l'atleta del Gs. Lammari, Alessia Tuccitto. Su un percorso poco adatto per le sue caratteristiche, sul Campo Comunale di Atletica Leggera, la mezzofondista del Lammari, chiude con il tempo di 16'46" abbattendo di ben 14 secondi il suo precedente primato personale, piazzandosi al 15° posto assoluto e la migliore delle squadre della Toscana.

“Finalmente stagione conclusa – commenta la portacolori lammarese Alessia Tuccitto - e anche oggi obiettivo raggiunto. Avrei voluto fare ancora meglio, ma in questa distanza mi sento un po’ un pesce fuor d’acqua. È stato giusto farla anche per provare sensazioni diverse: tutto è esperienza! Ora appuntamenti e preparazione al 2021”.

“Un’atleta, determinata, con la voglia e la pazienza di raggiungere sempre risultati migliori - chiosano dalla società amaranto di Lammari – su cui ci si può sempre contare”.