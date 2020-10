Sport



Bisonte da applausi: vittoria autoritaria a Bergamo

giovedì, 15 ottobre 2020, 08:41

di Valter Nieri

Il Bisonte Firenze espugna il Pala Agnelli di Bergamo con il punteggio rotondo di 3-1 (24-26/16-25/25-21/20-25), riscattando subito la sconfitta di domenica nel derby contro Scandicci. Una buona partita per Cambi e compagne, caratterizzata da un'ottima partenza soprattutto per le percentuali in attacco di una inarrestabile Sylvia Nwakalor. La ventunenne lecchese con i suoi punti e Panteri murando gli attacchi avversari sono state determinanti per il contro sorpasso dopo che la Zanetti Bergamo aveva messo la freccia per il 20-19. Ai vantaggi decisivi i punti di Nwakalor (24-25) ed il muro fiorentino con palla a terra su schiacciata di Luketic per il 24-26. Nel secondo set una buona difesa a muro ha reso quasi inoperante le seconde linee con Sara Alberti in risalto per concretezza ed efficienza. Un set scivolato via senza patemi d'animo per Il Bisonte. Troppi errori invece nel terzo set con la squadra di casa che ha reagito allo svantaggio di 14-16 mostrando tutto il repertorio in attacco di Khalia Lanier e dell'opposto croato Katerina Luketic, che hanno preso il sopravvento tenendo in partita la loro squadra per il 25-21. Il quarto set è scorso sulla falsariga dei primi due con le fiorentine che hanno dimostrato maggiore determinazione e voglia di vincere. Un set mai in discussione e comandato nel punteggio dall'inizio alla fine. Un Bisonte che raccoglie molto in trasferta avendo bissato il successo storico di Brescia del 27 settembre. La diretta Tv di martedi su Rai Sport è stata un'ottima vetrina per una squadra che si propone un campionato tranquillo senza grandi velleità ma con lo scopo di divertirsi e divertire. Ecco questo è il motore alla base del gioco di coach Mencarelli, anche selezionatore azzurro dell'Under 17. Ora i progressi fatti intravedere al Pala Agnelli dovranno essere riconfermati nella sesta giornata in programma domenica al Nelson Mandela contro Delta Despar Trentino di coach Bertini, un avversario non certo fra i più facili da affrontare in quanto è la grande rivelazione del campionato che lo vede primo in classifica a pari merito con Conegliano che però ieri sera aveva il turno di riposo. Questo lo schieramento del Bisonte a Bergamo: Cambi in regia con opposto Nwakalor, tope score con 19 punti, Van Gestel e Guerra di banda, Alberti e Belien al centro e Venturi libero. Sono state della partita anche Enveonwu, Kone, Panetoni e Lazic. All. Mencarelli- Zanetti Bergamo: Loda, Lanier, Valentin, Mio Bertolo, Moretto, Luketic, Enright, Domancic, Marcon, Prandi, Faucette, Johnson, Fersino (L). All. Turino

TUTTO OK PER LA LUCCHESINA VOLANTE

La stagione in corso è decisiva anche per Maila Venturi, la "lucchesina volante", per la sua crescita e per acquisire ancora più esperienza nell'entrare fra le top teen dei migliori liberi italiani. A Bergamo ha svolto il suo compito senza essere stata troppo impegnata in posto 1, 6 e 5, ma rendendosi utile anche con alzate in bagher per Nwakalor. Questo il suo commento: " Non era sulla carta una partita facile perché entrambe le squadre venivano da un periodo non troppo felice ed avevano forti motivazioni per riscattarsi. Questa vittoria deve essere per noi un punto di partenza per il nostro percorso di crescita. Bisogna evitare il più possibile momenti di calo, ma il campionato è ancora lungo e sono sicura che questa squadra crescerà tantissimo e sarà una bellissima rivelazione". Purtroppo il covid sta condizionando anche il campionato di A1. È stata auto segnalata la positività di una ragazza in Novara- Cuneo, per cui la partita è stata rimandata e le atlete di Cuneo si sono sottoposte a tampone attendendo i risultati. Non giocata ieri sera nemmeno Millenium Brescia-Uyba Busto Arsizio.

Questi i risultati della 5.a giornata:

Zanetti Bergamo-Bisonte 1-3

Chieri '76-Saugella Monza 3-2

Savino Del Bene Scandicci-Casalmaggiore 3-1

Delta Despar Trentino-Perugia 3-0

Riposava: Conegliano

CLASSIFICA PRIME POSIZIONI

Conegliano e Delta Despar Trentino P.12

Savino Del Bene Scandicci P.11

Bosca S.Pellegrino Cuneo P.8 (una partita in meno)



Foto Valentina De Cani