Esordio con pareggio per il Tau Calcio

domenica, 11 ottobre 2020, 11:39

Non era facile rientrare in partita nel sentitissimo derby contro Chieri, dopo la sconfitta al Palabarton che poteva lasciare pesanti strascichi da assorbire per essere maturata dopo che le cuneesi avevano in pugno due set persi in dirittura di arrivo

domenica, 11 ottobre 2020, 09:05

Serata difficile per il Basket Le Mura Lucca, sconfitto in terra lombarda per 84-71 dal Limonta Costa Masnaga al termine di una prestazione di certo non memorabile

sabato, 10 ottobre 2020, 12:23

È programmato per domani il debutto in campionato per la prima squadra del Tau Calcio Altopascio. Dopo le due belle prove in Coppa Italia, la formazione di Cristiani è pronta per affrontare in trasferta la Cuoiopelli

venerdì, 9 ottobre 2020, 19:02

Importante appuntamento in Spagna lunedì 12 ottobre per il team Amore e Vita – Prodir. Il Team diretto da Marco Zamparella sarà infatti al via della gara UCI 1.1 Prueba Villafranca – Ordiziako Klasika

venerdì, 9 ottobre 2020, 15:40

La terza partita di questa prima settimana della Techfind Serie A1 propone al Basket Le Mura Lucca l’anticipo serale di sabato 10 ottobre, palla a due fissata per le 21, in quel di Costa Masnaga

giovedì, 8 ottobre 2020, 08:53

Nella cronaca di un derby sono diversi gli episodi nei processi emotivi, ma uno dei più significativi ed unico nella storia del volley è quello di assistere per la prima volta ad un incontro che vede da avversarie in A1 due giocatrici lucchesi, per giunta dello stesso ruolo