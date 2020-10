Sport



Esordio equilibrato contro la Cuiopelli: le parole del ds del Tau, Maurizio Dal Porto

sabato, 10 ottobre 2020, 12:23

È programmato per domani il debutto in campionato per la prima squadra del Tau Calcio Altopascio. Dopo le due belle prove in Coppa Italia, la formazione di Cristiani è pronta per affrontare in trasferta la Cuoiopelli.

«Fisicamente stiamo bene – commenta il ds Maurizio Dal Porto –. La squadra sta lavorando bene. Abbiamo pensato a lungo a quale sia il modulo migliore da presentare. L'obiettivo, come sempre, è quello di portare a casa un risultato positivo che ci dia la giusta fiducia per affrontare bene la stagione. Indubbiamente la vittoria di domenica scorsa ci ha dato una spinta notevole».

«La Cuoiopelli – continua – è una squadra completamente rinnovata, anche se composta da giocatori che conosciamo. Un team navigato, guidato da un mister esperto che ha a sua disposizione talenti importanti. Mi aspetto un incontro equilibrato».