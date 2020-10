Giacomo Ciucci festeggia 15 rally al mondiale in Sardegna

Altri articoli in Sport

mercoledì, 7 ottobre 2020, 09:06

Ha alzato i toni, la serie promossa dall'istituzione automobilistica lucchese, riferimento per i conduttori licenziati della provincia. A tre gare dal termine, si registra assoluta incertezza nei vertici della classifica, comandata da Alessandro Bravi ed Emanuele Danesi, appaiati con una sola lunghezza di vantaggio su Luciana Bandini

mercoledì, 7 ottobre 2020, 08:38

La mancanza di esperienza è stata fatale alla giovane Cuneo Granda nella sconfitta per 3-1 al PalaBarton contro Wealth Planet Perugia che ha avuto la meglio in una partita tiratissima che le ha portato i primi tre punti in classifica

martedì, 6 ottobre 2020, 13:13

A distanza di 237 giorni, l’ultima match casalingo risale allo scorso 13 febbraio ed allora Le Mura affrontò Battipaglia, il Gesam Gas e Luce Lucca è pronto a scendere sul parquet del Palatagliate per sfidare l’Allianz Geas Sesto S.Giovanni, in uno dei match più attesi di questa seconda giornata della...

lunedì, 5 ottobre 2020, 16:33

La prima edizione dei campionati italiani femminili categorie Schoolgirl, Junior e Youth svoltisi a Roseto degli Abruzzi si conclude con un successo per la Pugilistica Lucchese, con Miria Rossetti Busa che nel pomeriggio di domenica si è laureata prima campionessa italiana di sempre nella categoria Junior 46kg

lunedì, 5 ottobre 2020, 13:57

Il team lucchese conquista, con una gara di anticipo, la vittoria nella serie regionale promossa da Aci Sport grazie a Thomas Paperini e Simone Fruini, alla prima stagione sui sedili della Skoda Fabia R5 "gommata" Pirelli messa a disposizione dalla struttura di Porcari

lunedì, 5 ottobre 2020, 13:13

È soddisfatto mister Pietro Cristiani all'indomani della vittoria amaranto contro il Camaiore che ha garantito al Tau il passaggio agli ottavi di Coppa Italia di Eccellenza