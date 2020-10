Sport



Grande successo per la terza edizione della corsa podistica 10x1ora organizzata dai Marciatori Marliesi

sabato, 3 ottobre 2020, 08:54

Grande successo per la terza edizione della "10 x 1 ora - Una corsa per Andrea Lanfri – 2° memorial Marino Nelli” che si è svolta lo scorso 26 settembre a Lucca presso il Campo Coni Campo Scuola Moreno Martini ed organizzata dall’Asd Marciatori Marliesi. A questa edizione, molto particolare vista la pandemia covid 19, vi hanno partecipato ugualmente ben 160 atleti formando 16 squadre al via, in rappresentanza di 13 società sportive di podismo ed atletica tra locali e toscane.

“Anche questa terza edizione della “10 per 1 ora” è finita – spiega il presidente dei Marciatori Marliesi, Ruggero Taddeucci - un’edizione tribolata causa motivi che ben tutti sappiamo e che speriamo non si ripresentino nella prossima edizione. La corsa quest'anno era in favore dei progetti sportivi e non, dell' atleta paraolimpico lucchese Andrea Lanfri ed era altresì valevole come secondo memorial Marino Nelli. Nonostante i vari impedimenti dovuti al problema covid e le relative restrizioni che hanno permesso la partecipazione di solo sedici squadre, possiamo dirci di essere soddisfatti della bella giornata di sport, tra l' altro baciata anche da un sole che vista la vigilia non ci saremmo aspettati che ha reso meno cupa un’edizione povera di squadre, ma non di spirito goliardico ed anche competitivo nonostante la corsa non rivestisse carattere agonistico, l'agone che ha accomunato tutti è stata la solidarietà”.

Come detto solo sedici squadre composte ognuna di 10 atleti si sono alternate in pista per ogni ora, ad intrattenere i presenti, un inossidabile speaker Marco Rovai che si è prodigato in una vera maratona oratoria.

“Desideriamo ringraziare – conclude Taddeucci - tutte le squadre partecipanti: Atletica Vinci, la Stanca di Valenzatico, Lucca Marathon con due compagini, Atletica Porcari anch’essa presente con due team, Canapino squadra Ae B, Orecchiella Garfagnana, Gp Rossini, Seventies, Tele rompo Running, Valdiserchio running, Mele marce, Virtus Lucca, Antraccoli, inoltre gli ospiti Rita Nelli e Stefano Gori, l' amministrazione comunale nella persona dell’assessore Stefano Ragghianti e al referente Sandro Mei. Inimmaginabile non dire grazie ai volontari, senza loro non si arriva a nulla e agli sponsor. Non sta certo a noi come organizzatori dire se la manifestazione sia stata di gradimento dei partecipanti, siamo sicuri però che tra tutti gli attori a vincere sia stata la beneficenza in qualsiasi forma essa venga rappresentata. Infine vogliamo dire grazie alla sorella di Marino, Rita Nelli, per la sua presenza e donazione, così come un ulteriore grazie lo dobbiamo al' Atletica Virtus Lucca e il gruppo sportivo Alpi Apuane per un’ulteriore donazione, questo ultimo pur non avendo partecipato con la propria squadra per un disguido, ringraziamo altresì tutti quegli atleti e non che non hanno potuto partecipare ma hanno versato comunque un contribuito”.

Tutte le informazioni relative a questa edizione e alla prossima le trovate sulla pagina Facebook dedicata "10 x 1 ora una corsa per Andrea Lanfri" la cui grafica è curata da DL. Design & Photography di Dario Landucci.

I marciatori Marliesi danno appuntamento alla prossima edizione che si terrà il 25/09/2021 augurandosi che il peggio della pandemia sia superato e che la pista del campo Moreno Martini sia rinata a nuova vita.