Le atlete del Gs Lammari sugli scudi in campo nazionale

lunedì, 12 ottobre 2020, 16:22

Bell'esordio di campionato per gli Allievi e Giovanissimi Elite del Tau Calcio Altopascio. Dopo mesi di forzato stop, la prima di campionato è buona, anzi ottima. Gli Allievi stravincono contro lo Sporting Cecina per 8 a 0, mentre i Giovanissimi battono per 2 a 1 il Capezzano Pianore

lunedì, 12 ottobre 2020, 13:41

L’Asd scacchistisca lucchese vince il campionato toscano Under 16 presso la palestra dell’Istituto Tecnico Scientifico “Tullio Buzzi” di Prato

lunedì, 12 ottobre 2020, 13:28

Non sono state molte le emozioni in un derby della provincia di Firenze vinto per l'ennesima volta e senza tanti patemi d'animo dalla Savino del Bene che ha espugnato con merito il Nelson Mandela Forum

lunedì, 12 ottobre 2020, 13:26

In casa del Basketball Club Lucca si è iniziato ad alzare i giri del motore, tra un paio di settimane, salvo imprevisti, dati dall'attuale situazione epidemiologica prenderà il via il campionato di Serie C Gold

lunedì, 12 ottobre 2020, 13:23

Un po' di amaro in bocca in casa Tau per lo 0 a 0 contro la Cuoiopelli, ma il bilancio di mister Pietro Cristiani è comunque positivo

lunedì, 12 ottobre 2020, 13:21

Il team lucchese archivia l'appuntamento valido per il Campionato Italiano WRC e la Coppa Rally di Zona VI assecondando le esigenze di Giorgio Sgadò, chiamato sulla Peugeot 207 S2000 a confermare il primato nella serie regionale in vista della "finalissima" di Como