Maila Show e il Bisonte vince in rimonta contro la rivelazione Trentino

lunedì, 19 ottobre 2020, 09:23

di Valter Nieri

Primo successo interno e secondo consecutivo del Bisonte al termine di una partita entusiasmante contro la rivelazione Trentino Delta Despar di coach Bertini, l'unica squadra che era a punteggio pieno dopo cinque giornate assieme a Conegliano.

Per avere la meglio le azzurre di San Casciano hanno dovuto sudare le sette camicie, dopo un primo set perso 16-25. Il risultato è tornato in parità nella seconda frazione di gioco(24-16) ma poi nel terzo il set procedeva punto a punto senza che una delle due squadre prendesse il sopravvento. Qualche ingenuità della squadra di casa concedeva nel finale il vantaggio ancora alla squadra ospite (22-25).

A questo punto il Bisonte innescava il turbo sfiancando Trevisan e compagne, meno lucide evidenziando anche un po' di stanchezza. La squadra di Mencarelli ha fatto quello che ha voluto vincendo il quarto set 25-12 ed il tie break addirittura 15-4, legittimando ampiamente il meritato successo in una partita difficile per entrambe le squadre con rocamboleschi risvolti nei vari set; peccato che il pubblico fiorentino e le migliaia di spettatori non abbiano potuto occupare i gradoni del Nelson Mandela perché sicuramente si sarebbe divertito tributando i doverosi applausi ad una squadra che coach Mencarelli sta sempre più plasmando a sua misura.

SPETTACOLARE PROVA DELLA LUCCHESINA VOLANTE

Nel successo del Bisonte ancora una volta ha inciso la buona prova della lucchesina volante Maila Venturi, colei che inorgoglisce tutto il movimento vollistico lucchese nella massima serie. Ha offerto perle di una tecnica unita ad un atletismo di grandi letture. Ha mostrato un buon controllo emotivo, anche dopo che la sua squadra aveva perso il terzo set. Ma lei è rimasta calma e sicura nei momenti decisivi della partita. Al termine dell'incontro l'abbiamo avvicinata chiedendole le sue impressioni.

Un grande merito aver superato una squadra molto organizzata che veniva da cinque vittorie consecutive.

"Trento - dice il molleggiato libero lucchese - è una squadra aggressiva che non per niente aveva messo in difficoltà molte squadre".

Dopo aver perso il terzo set, la partita aveva preso per voi una brutta piega...

"Abbiamo commesso qualche ingenuità di troppo-risponde- e con queste squadre che difendono molto bene, non te lo puoi permettere".

Maila un'altra prova che conferma la sua crescita.

"Per quanto mi riguarda - prosegue il libero - ho tenuto bene in ricezione e devo dire che sono soddisfatta perché negli ultimi due set ho difeso molto dando il mio contributo alla squadra".

Per Il Bisonte non c'è tempo di respirare. Domani siete di nuovo in campo all'Arena di Monza contro Saugella per il recupero della terza giornata quando la partita fu rimandata per gli impegni azzurri di Mencarelli.

"Si domani abbiamo un'altra partita importante - conclude il libero - dove bisogna andare in campo con lo stesso spirito perché se giochiamo come negli ultimi due set vinti contro Trentino possiamo mettere in difficoltà molte squadre. Sono veramente orgogliosa della reazione che abbiamo avuto".



TOP SCORE ANASTASIA GUERRA

Causa l'indisponibilità della ventunenne lecchese Sylvia Nwakalor, straripante nella vittoria di Bergamo, coach Mencarelli ha disposto in diagonale Cambi con Enweonwu. Nei 6 + 1 hanno completato il roster Van Gestel e Guerra di banda; Alberti e Belien al centro ed ovviamente Maila Venturi libero. Trentino ha impiegato Piani, Trevisan, Fondriest, Cumino, Ricci, D'Odorico, Pizzolato, Furlan, Melli, Bisio e Moro(L).

Top score dell'incontro con 21 punti la ventiquattrenne banda veneta del Bisonte Anastasia Guerra, un martello inesauribile che ha finito per sfiancare la buona difesa trentina. Miglior realizzatrice della Delta Despar con 20 punti la ventiduenne opposta milanese Vittoria Piani, cresciuta nelle giovanili di Orago.

SERIE A1

RISULTATI DELLA 6.a GIORNATA

Igor Novara-Millenium Brescia 3-0 (Anticipo di sabato 17 ottobre)

Casalmaggiore-Chieri 0-3

Il Bisonte-Delta Despar Trentino 3-2

Perugia-Conegliano 0-3

Uyba Busto Arsizio-Scandicci 1-3

Bosca Cuneo-Bergamo posticipata

Riposava Saugella Monza

CLASSIFICA

Conegliano P.15

Scandicci P.14

Delta Despar Trentino P.13

Igor Novara e Chieri P.9

Bosca San Pellegrino Cuneo P.8 (2 partite in meno)

Saugella Monza e Il Bisonte Firenze P.7 (1 partita in meno)

Foto Filippo Rubin