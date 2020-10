Massese in isolamento, annullata la partita col Tau Altopascio

Altri articoli in Sport

sabato, 17 ottobre 2020, 10:13

Si avvicinano i tempi per l'esordio stagionale della Toscanagarden Nottolini che il 7 novembre sarà per il quinto anno consecutivo ai nastri di partenza della serie B nazionale (terzo consecutivo in B1)

venerdì, 16 ottobre 2020, 18:18

Un'altra domenica impegnativa per il Tau Calcio Altopascio che in casa, per la seconda giornata di campionato, incontrerà la Massese

venerdì, 16 ottobre 2020, 17:28

Lasciarsi definitivamente alle spalle la sconfitta patita a Costa Masnaga: è questo l’obiettivo del Basket Le Mura Lucca che domenica, palla a due fissata alle 18, riceverà la visita della Passalacqua Ragusa, una delle big three di questo torneo e reduce dal convincente successo per 84-67 sulla Dinamo Sassari

venerdì, 16 ottobre 2020, 11:42

Approda in biancoceleste la giovane lanciatrice Michaela Obijiaku, 22 anni, detentrice di due personali di assoluto rilievo: 16,30 nel peso e 58,71 nel martello

giovedì, 15 ottobre 2020, 08:41

Il Bisonte Firenze espugna il Pala Agnelli di Bergamo con il punteggio rotondo di 3-1 (24-26/16-25/25-21/20-25), riscattando subito la sconfitta di domenica nel derby contro Scandicci

giovedì, 15 ottobre 2020, 03:47

Un'ottima annata per il Circolo Tennis Lucca di Vicopelago che, nonostante l'attuale momento critico, è riuscito a farsi valere in tutto e per tutto