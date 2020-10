MM Motorsport e Giorgio Sgadò 'a punti' al Rallye Elba

Altri articoli in Sport

lunedì, 12 ottobre 2020, 13:41

L’Asd scacchistisca lucchese vince il campionato toscano Under 16 presso la palestra dell’Istituto Tecnico Scientifico “Tullio Buzzi” di Prato

lunedì, 12 ottobre 2020, 13:28

Non sono state molte le emozioni in un derby della provincia di Firenze vinto per l'ennesima volta e senza tanti patemi d'animo dalla Savino del Bene che ha espugnato con merito il Nelson Mandela Forum

lunedì, 12 ottobre 2020, 13:26

In casa del Basketball Club Lucca si è iniziato ad alzare i giri del motore, tra un paio di settimane, salvo imprevisti, dati dall'attuale situazione epidemiologica prenderà il via il campionato di Serie C Gold

lunedì, 12 ottobre 2020, 13:23

Un po' di amaro in bocca in casa Tau per lo 0 a 0 contro la Cuoiopelli, ma il bilancio di mister Pietro Cristiani è comunque positivo

domenica, 11 ottobre 2020, 22:46

Esordio di campionato con pareggio per il Tau Calcio che in casa della Cuoiopelli non riesce a portare a casa il risultato pieno, fermandosi sullo zero a zero

domenica, 11 ottobre 2020, 11:39

Non era facile rientrare in partita nel sentitissimo derby contro Chieri, dopo la sconfitta al Palabarton che poteva lasciare pesanti strascichi da assorbire per essere maturata dopo che le cuneesi avevano in pugno due set persi in dirittura di arrivo