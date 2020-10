Sport



Noemi Signorile dopo la sconfitta al PalaBarton: "Ha avuto la meglio la loro maggiore esperienza"

mercoledì, 7 ottobre 2020, 08:38

di Valter Nieri

La mancanza di esperienza è stata fatale alla giovane Cuneo Granda nella sconfitta per 3-1 al PalaBarton contro Wealth Planet Perugia che ha avuto la meglio in una partita tiratissima che le ha portato i primi tre punti in classifica.



Nonostante Noemi Signorile invitasse alla calma, lei che invece di esperienza ne ha da vendere avendo calcato i più importanti parquet europei, l'aggressività della squadra umbra ha avuto la meglio nelle fasi cruciali dei set 1,2 e 4. Il primo set si era incanalato bene per le ragazze di Pistola, visto che conducevano 20-22 per poi crollare negli ultimi giochi 25-23. Nel secondo set Cuneo è sempre stato in vantaggio chiudendo 22-25. Nel terzo set addirittura Cuneo ha avuto a disposizione un set point sul 23-24, perdendo poi ai vantaggi 27-25. I nervi a quel punto sono crollati e nel quarto set la squadra piemontese si è arresa per 25-19. Sconfitte dall'inesperienza come dice il capitano Noemi Signorile: "Loro sicuramente hanno più esperienza di noi, giocano insieme da un sacco di anni. Sono dispiaciuta della sconfitta perchè comunque pur non giocando bene come nelle partite precedenti siamo sempre arrivate punto a punto. Una nottataccia da smaltire in fretta".



Cuneo ha giocato con la diagonale Signorile-Ungureanu; al centro con Candy e Zakchaiou; di banda Degradi e la ventiquattrenne nazionale ellenica Strantzali, alternata da coach Pistola con la diciottenne Gaia Giovannini; libero Zannoni. MVP della partita la trentaquattrenne banda massese Veronica Angeloni che ha imperversato sfruttando la sua altezza di 1,86. Cuneo non sempre è riuscita ad esprimere al meglio le potenzialità in attacco delle sue giovani schiacciatrici, ma nonostante la sconfitta rimane in seconda posizione a pari merito con Novara e Nova Delta Despar Trentino a P.6. Al comando le campionesse d'Italia di Imoco Volley Conegliano già in fuga con p.9 ed ancora a punteggio pieno.



"Non dobbiamo commettere l'errore-conclude Noemi Signorile-di lasciarci andare, siamo soltanto all'inizio della stagione ed io stessa sto lavorando duramente per ritrovare la forma migliore. Sono, come ho detto in altre occasioni, molto fiduciosa di questa squadra. Dobbiamo riprendere il nostro bel cammino delle prime giornate già da sabato nel derby contro Chieri al Pala Ubibanca". Da rilevare la buona prestazione della giovanissima Gaia Giovannini, una banda che gioca con tanta grinta ed entusiasmo.

A1 3.a GIORNATA-GLI ALTRI RISULTATI

Conegliano-Savino Del Bene Scandicci 3-0

Bergamo-Casalmaggiore 0-3

Uyba Busto Arsizio-Trentino 3-0

Chieri 76-Novara 0-3

Saugella Monza-Il Bisonte Firenze rinviata a data da destinarsi per delibera Fipav per gli impegni con la Nazionale femminile Under 17 di coach Marco Mencarelli

Riposava: Millenium Brescia

CLASSIFICA

Conegliano P.9

Novara P.6

Cuneo P.6

Trentino P.6

Savino Del Bene Scandicci P.5



Foto Marco Collemacine