Scandicci implacabile nel derby fiorentino nonostante la buona prova di Maila Venturi

lunedì, 12 ottobre 2020, 13:28

di Valter Nieri

Non sono state molte le emozioni in un derby della provincia di Firenze vinto per l'ennesima volta e senza tanti patemi d'animo dalla Savino del Bene che ha espugnato con merito il Nelson Mandela Forum.

La differenza contro il Bisonte l'ha fatta la forza esplosiva delle sue attaccanti. La squadra di Barbolini ha vinto di potenza, fisicità e precisione balistica.

Il risultato di 3-0 (22-25/23-25/19-25) ha tenuto in partita la squadra di casa nei primi due set, quando Malinov e compagne hanno avuto un calo di concentrazione concedendo un forte recupero alla squadra di casa, specialmente nel 2° set quando addirittura il Bisonte era riuscito ad annullare lo svantaggio grazie ad una giocata della centrale Alberti per il 23-23, ma subito dopo Courtney ha messo a segno due palle vincenti per chiudere il set.

Nel terzo set è emersa in maniera ancor più autorevole la Savino del Bene, mentalmente più libera e dinamica forte del doppio vantaggio. Una squadra costruita per puntare alle prime posizioni che è apparsa solida e ben strutturata in tutti i reparti.

Barbolini ha schierato in partenza Malinov e Drowniok in diagonale; Lubian e Popovic centrali; Stysiak e Courtney di banda e Merlo libero. La difesa è stata rinforzata nel corso della partita dall'impiego della lucchese Luna Carocci, come sempre precisa nei suoi interventi.

L'ex della partita coach Mencarelli ha risposto con Cambi ed Enweonwu in diagonale; Alberti (altra ex del derby) e Belien centrali; Guerra e Van Gestel di banda; Maila Venturi libero. La lucchesina volante ha confermato le sue qualità ed è stata agile e veloce difendendo bene. Miglior realizzatrice la diciannovenne attaccante polacca Magdalena Stysiak ( 2,03 di altezza) che ha messo a segno 13 punti. Per Il Bisonte top score l'opposto ventenne padovano Terry Enweonwu con 11 punti.

DOMANI SERA PER IL BISONTE È DI NUOVO CAMPIONATO CON LA TRASFERTA AL PALA AGNELLI DI BERGAMO

Non c'è tempo di ragionare sulla sconfitta che il Bisonte è di nuovo impegnato in campionato nel turno infrasettimanale di domani sera alle 20,45 in programma al Pala Agnelli di Bergamo contro la squadra di coach Turino. Questo il commento di Maila Venturi rilasciato a La Gazzetta di Lucca: "Sono molto dispiaciuta perché contro Scandicci potevamo fare meglio, ne avevamo le possibilità. Sicuramente loro sono una squadra preparata che non concede molto all'avversario e soprattutto con obiettivi diversi dai nostri. Purtroppo non c'è tempo di pensare ai nostri errori perché martedì siamo di nuovo sul parquet in una partita molto importante contro la Zanetti Bergamo e li veramente dobbiamo dare il meglio di noi sfoderando grinta e giocando al massimo della concentrazione."

A1 RISULTATI DELLA 4.a GIORNATA

Il Bisonte-Savino del Bene Scandicci 0-3 Casalmaggiore-Fortinfissi Perugia 3-0 Saugella Monza-Igor Gorgonzola Novara 3-1 Bosca S.Bernardo Cuneo-Chieri 3-2 Millenium Brescia-Imoco Conegliano 0-3 Delta Despar Trentino-Zanetti Bergamo 3-0

Riposa: Busto Arsizio

CLASSIFICA

Imoco Conegliano P.12

Delta Despar Trentino P.9

Bosca S.Bernardo Cuneo P.8

Savino Del Bene Scandicci P.8

Igor Gorgonzola Novara P.6

Casalmaggiore P.6

Saugella Monza P.6

Foto di Amaurizio Anatrini