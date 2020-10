Sport



Signorile pennella, Zackchaiou concretizza e Cuneo vince il derby contro Chieri

domenica, 11 ottobre 2020, 11:39

di Valter Nieri

Non era facile rientrare in partita nel sentitissimo derby contro Chieri, dopo la sconfitta al Palabarton che poteva lasciare pesanti strascichi da assorbire per essere maturata dopo che le cuneesi avevano in pugno due set persi in dirittura di arrivo. Ed invece al Pala Ubibanca le biancorosse hanno saputo reagire tirando fuori il carattere imponendosi sia pure al tie-break, questa volta al contrario di Perugia in rimonta (28-26/27-29/23-25/25-21/15-11). A cambiare marcia e a spezzare l'equilibrio decisiva l'alchimia fra coach Andrea Pistola e Noemi Signorile, quando la regista nel 4.o set si è affidata molto alle centrali Zakchaiou e Candi cogliendo spesso impreparata la seconda linea chierese. " Questa volta-dice il capitano Noemi Signorile-siamo riuscite a recuperare nei momenti di difficoltà, rispetto a Perugia quando ci mancò qualcosa. Abbiamo ampi margini di miglioramento e stiamo costantemente migliorando l'intesa". Tre vittorie su quattro partite ottenute contro avversari ostici, fra le quali anche il derby contro Reale Mutua Fenera Chieri '76 che nel campionato scorso il 2 novembre espugno il Pala Ubibanca per 3-1, sono un ottimo bottino, migliore di quanto si potesse auspicare, che colloca la squadra di Pistola in seconda posizione dopo quattro giornate e 8 punti conquistati alle spalle delle campionesse del mondo di Conegliano, in attesa del macht al Sanbapolis di Trento di oggi pomeriggio fra Delta Despar Trentino e Bergamo.

L'IMPREVEDIBILITA' DI NOEMI SIGNORILE, SEMPRE PIU' PITTRICE DEL VOLLEY

Lo schieramento di Cuneo è quello di inizio campionato con la diagonale Signorile-Ungureanu, Candi e Zackchaiou al centro; Degradi e Strantzali di banda e libero l'insostituibile Zannoni. Nel corso del macht ampio spazio a Giovannini e sia pure in misura minore, a Bici, Turco e Fava. Una squadra giovane guidata dall'esperta trentenne palleggiatrice torinese che sta dando una nuova impronta alla squadra grazie alla sua imprevedibilità, ai continui spostamenti ed i cambi di direzione. Una imprevedibilità che non manca di precisione nelle sue alzate per posto 4 o posto 2. Cuneo ha innalzato l'asticella delle sue ambizioni affidandosi alla sua regia. Una pittrice del volley dotata di classe cristallina e lei con umiltà, ma anche con esperienze e leadership si è messa subito a disposizione della squadra biancorossa con grande entusiasmo, manifestato anche a La Gazzetta di Lucca: "Sono felicissima-dice dopo le interviste concesse a Rai Sport che ha trasmesso la partita in diretta-perchè abbiamo dimostrato carattere soprattutto recuperando nel tie break. Ed ora ci attende una trasferta molto difficile al Palaigor di Novara. Noi comunque non molliamo mai e ce la metteremo tutta anche contro le campionesse d'Europa". Il pensiero vola già a questa grande sfida, con Novara che vorrà subito rifarsi della sconfitta di ieri sera per 3-1 subita all'Arena di Monza contro Saugella. Peccato che il distanziamento sociale per le misure di sicurezza anti covid tolga il grande pubblico a queste partite che generalmente creano una atmosfera coinvolgente e costringono gli appassionati a rivolgersi alle nuove tecnologie informatiche ed ai social network.

KATERINA ZACKCHAIOU MVP

Nel derby piemontese MVP per l'unica cipriota del campionato di A1: la centrale Katerina Zackchaiou, 22 anni. Ha risposto perfettamente alle chiamate di Noemi incidendo sul quarto set ed al tie-break. Con concentrazione e ottima prontezza di riflessi ha messo a segno 20 punti finendo top-score e trovando spesso dei varchi per andare a segno. Roster e score: Ungureanu 17, Strantzali 11, Candi 17, Signorile 3, Degradi 10, Zakchaiou 20, Zannoni(L), Giovannini 9, Bici 6, Turco, Fava.



Foto Marco Collemacine