Venturi contro Carocci nel primo storico derby fra due lucchesi in A1

giovedì, 8 ottobre 2020, 08:53

di Valter Nieri

Domenica alle 17 è fissato al Nelson Mandela Forum di Firenze il derby fiorentino tra Il Bisonte e Savino Del Bene Scandicci. Nella cronaca di un derby sono diversi gli episodi nei processi emotivi, ma uno dei più significativi ed unico nella storia del volley è quello di assistere per la prima volta ad un incontro che vede da avversarie in A1 due giocatrici lucchesi, per giunta dello stesso ruolo. Luna Carocci( 2.o libero della Savino Del Bene Scandicci), la "globetrotter " per aver giocato in cinque campionati europei, all'estero in Azerbaigian, Romania, Germania e Francia, all'età di 32 anni ha deciso, dopo aver vinto trofei e scudetti in Germania e Francia, di avvicinarsi a casa trovando la miglior soluzione con Scandicci. Il suo sogno sarebbe di chiudere la carriera vincendo lo scudetto anche in Italia, dopo averlo conquistato in Germania con lo Schwerin ed in Francia con il Cannes. Per Maila Venturi, il 23 ottobre compie 24 anni, il volley è una costante crescita di motivazioni continuando a coltivare i suoi sogni che l'hanno vista scalare le categorie fino alla A1. A San Casciano Val di Pesa gioca da tre stagioni e migliorando costantemente è riuscita a meritarsi il posto da titolare e ad entrare nella top ten dei migliori liberi. Potrebbe essere proprio lei l'erede di Luna Carocci, una volta che il libero di Antraccoli avrà attaccato le scarpette al chiodo, ma per il momento il volley lucchese può andare fiero di avere due sue rappresentanti in A1 che fanno onore a tutto il suo movimento e che gratifica le fatiche e l'impegno dei suoi dirigenti. Entrambe sorridenti e solari sanno stare nel gruppo facendosi notare per la spettacolarità del loro ruolo ma anche per il colore di maglia diverso. Entrambe molto abili in ricezione e difesa danno sempre il meglio di loro stesse in ogni intervento non facendosi mai biasimare sotto il profilo dell'impegno e della serietà. Luna è seconda all'estense Enrica Merlo, compie 32 anni a dicembre, campionessa europea a Polonia 2009 e scudetto e due Champions League in carriera con Bergamo, ma trova spesso il suo spazio sul parquet mostrando in campo la sua consueta sicurezza. Scandicci ha un organico da prime posizioni ed è candidata ad un campionato di alta classifica con l'obiettivo minimo di qualificarsi in Cev Champions League. Il Bisonte di Maila del presidente Sità si pone come obiettivo di giungere non sotto l'ottava posizione per poter occupare un posto nella griglia di Coppa Italia.

ATMOSFERA UNICA PER UN DERBY NEL DERBY

Luna e Maila vivranno domenica l'atmosfera unica di un derby che vincerlo è già un titolo a sé. Un mix di nervi tesi, emozioni e ricordi comuni quando entrambe giocavano nella Pantera Lucca, con Luna che spiccò il volo per il Club Italia e Maila crebbe con i colori della Nottolini di Capannori. Emozioni che si mescolano a quelle delle altre rispettive compagne di gioco per l'orgoglio di conquistare la sfida provinciale del capoluogo regionale. È la sfida anche fra due grandi tecnici: Massimo Barbolini, uno dei più decorati a livello europeo ed il fresco ex Marco Mencarelli, che ha dedicato una vita alla crescita del settore giovanile azzurro. Un evento imperdibile per i tifosi anche se purtroppo saranno in pochi a poter assistere dal vivo all'incontro per le misure governative sulla sicurezza anti covid. Una partita con un limite massimo di spettatori del 25% della capienza del palasport. Ma l'incontro verrà vissuto sui social e con le estensioni e applicazioni Web. Due squadre zeppe di nazionali straniere, di promesse, di ex azzurre che non hanno perso la speranza di rientrare nel giro, una vetrina per le campionesse ma anche per i giovani talenti. Favorita è la Savino Del Bene che vinse il doppio confronto anche nello scorso campionato, imponendosi al Nelson Mandela 3-1 nell'ultimo incontro disputato il 23 febbraio di quest'anno, anche se come dice la tradizione il derby è una partita a sé e non sempre vince la squadra migliore.

I DUE ROSTER

Il Bisonte proporrà per l'attacco la formidabile Opposta Sylvia Nwakalor, spesso top score nelle partite disputate. La diagonale viene completata dalla palleggiatrice Carlotta Cambi con la sua seconda giapponese Haoko Hashimoto. In attacco la schiacciatrice e opposto svedese Rebecka Lazic, la belga Celine Van Gestel e le italiane Terry Enweonwu e Anastasia Guerra. Al centro l'olandese Yron Belien e l'italiana Sara Alberti. Primo libero Maila Venturi, secondo libero Sara Panetoni. Savino Del Bene Scandicci: opposto la polacca Magdalena Stysiak e la giovane tedesca Kimberly Drewniok. Bande la statunitense Megan Courtney, l'austriaca Srna Markovic e l'italiana Lucia Bosetti. Palleggiatrici le italiane Ofelia Malinov e Letizia Camera. Centrali: la serba Mina Popovic e le italiane Marina Lubian e Agnese Cecconello. Primo libero Enrica Merlo e secondo libero Luna Carocci. In classifica dopo le prime tre giornate al primo posto e a punteggio pieno ci sono le campionesse d'Italia di Conegliano con p.9. Scandicci che proprio domenica perse lo scontro diretto dello Zoppas Arena è a p.5, mentre il Bisonte ha soltanto due punti ma con una partita meno.