Sport



Virtus Lucca: Lanfri e Fauci sugli scudi

martedì, 13 ottobre 2020, 11:31

Alla prima esperienza su questa distanza ha stupito tutti. Come fa sempre, del resto. Andrea Lanfri è stato uno dei protagonisti assoluti del week-end appena trascorso in casa Virtus Lucca. L’atleta paralimpico ha partecipato per la prima volta a una mezza maratona e ha approfittato della bella gara organizzata a Pisa per confrontarsi sui 21 km. Obiettivo restare sotto le due ore, risultato 1 ora e 31 minuti. Insomma, una grande prestazione che conferma la forza di questo straordinario atleta.

Ma il fine settimana ha regalato altre emozioni, sempre nel settore corsa. A Imola Walter Fauci ha chiuso in 14’ 48” i 5.000 metri strappando così il pass per i Campionati Italiani di endurance in programma a Modena il prossimo week-end.

Anche nel settore femminile non sono mancate le soddisfazioni. Ottimo rientro in pista per Marta Castelli dopo un lungo periodo di stop causato da un infortunio. La mezzofondista romana ha chiuso terza assoluta nei 1.500 metri corsi nella sua città con l’ottimo tempo di 4’44”65. Bellissima prestazione anche per Clementine Mukandanga, di scena alla maratona di Bulgaria per centrare il tempo olimpico (2 ore e 30 minuti). Obiettivo purtroppo mancato per pochissimo con l’atleta virtussina che si ha chiuso con un comunque ottimo 2 ore e 38’.