Coronavirus, Famila Wuber Schio-Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca rinviata a data da destinarsi

domenica, 22 novembre 2020, 11:21

Per sopraggiunte ulteriori positività riscontrate nel gruppo squadra si comunica che, in accordo con la società Famila Wuber Schio, la partita in programma questa sera al PalaRomare tra Famila Wuber Schio e Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca è stata rinviata a data da destinarsi.