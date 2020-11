Covid, positiva una giocatrice del Gesam Basket

Altri articoli in Sport

sabato, 21 novembre 2020, 08:59

Ovunque ha giocato ha fatto la differenza lasciando un ricordo indelebile fra coloro che l'hanno conosciuta. Una centrale carismatica, pragmatica, che in campo parla con le sue fast di pregevole fattura e che caratterizzano la sua ottima carriera che all'età di 32 anni ha ancora tanto da dire

venerdì, 20 novembre 2020, 17:07

Con questa onorificenza, l’organizzazione sportiva nazionale, oltre ad attestare le grandi capacità ed i risultati conseguiti da Bini e Ruffo nell’A.I.A., desidera esprimere la profonda riconoscenza per la generosa collaborazione e l’impegno dedicati allo sport in tanti anni di servizio

giovedì, 19 novembre 2020, 08:37

Il miglior Bisonte della stagione torna a vincere dopo quattro anni all'E Work Arena, superando nel recupero della 7.a giornata, in appena un'ora e venti minuti di gioco la Uyba Busto Arsizio per 3-0 (15-25;18-25;20-25)

mercoledì, 18 novembre 2020, 10:14

Il team lucchese chiamato all'ultimo impegno del Campionato Italiano Rally, in programma questo fine settimana sulle strade della provincia di Siena. L'occasione per confermarsi sul podio del Campionato Italiano Rally Due Ruote Motrici con Davide Nicelli e la Peugeot 208 R2B "gommata" Pirelli

martedì, 17 novembre 2020, 10:32

Il basket femminile Gesam Gas e Luce ha deciso di rinnovare il proprio impegno per il sociale in questo 2020 dando vita ad una nuova attività sulla valorizzazione di tematiche quanto mai attuali come in questo periodo

lunedì, 16 novembre 2020, 17:32

Il team lucchese archivia l'appuntamento dal format "Rally Day" con una soddisfacente nona posizione assoluta, conquistata da Luca Fagni sulla Renault Clio S1600. Ottimi spunti anche da parte di Pierluigi Della Maggiora, tornato dopo un anno sulla Peugeot 208 R2B