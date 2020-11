Sport



Festa Bisonte: un grande collettivo affonda Casalmaggiore

domenica, 15 novembre 2020, 15:43

di Valter Nieri

La Gazzetta di Lucca prosegue il suo viaggio in A1 al seguito di Maila Venturi, la maggior interprete in questo momento del volley lucchese. Continua il crescente progresso de Il Bisonte di Firenze autore ieri sera di una prova maiuscola al Nelson Mandela, a spese di un malcapitato Casalmaggiore che pure aveva iniziato bene questo campionato. Un 3-0 per Nwakalor e compagne che non lascia spazio a repliche ed attenuanti, che conferma l'ottima condizione di tutte le ragazze scese sul parquet, già fatta intravedere la scorsa settimana al Palaigor di Novara. Un successo da dividersi nel merito fra ogni giocatrice che ha dimostrato il proprio livello di responsabilità per contribuire al successo collettivo. Una squadra volitiva che ha mantenuto sempre la concentrazione senza perdere mai di vista l'obiettivo anche nelle maggiori difficoltà quando nel secondo set ha annullato ben cinque set point alle casalesi, vincendolo 32-30. Un set tiratissimo che ha però segnato l'incontro a livello mentale, dopo che la squadra di casa si era già imposta nella prima frazione di gioco con un agevole 25-12. Se Casalmaggiore avesse avuto la meglio nel secondo set la partita si sarebbe riaperta con esito finale incerto. Invece Il Bisonte forte del doppio vantaggio ha giocato in scioltezza nel terzo set vincendolo senza tanti patemi d'animo per 25-21.

A FINE PARTITA IL RINGRAZIAMENTO A WANNY DI PESSOTTO, FOCUS DEL BRAND

A fine partita, come spesso accade, un entusiasmo collettivo delle bisontine ha avvolto in foto di rito l'uomo focus del brand Il Bisonte Wanni Di Pessotto. Le atlete lo hanno ringraziato per il costante sostegno durante la partita e grazie alla sua presenza ed il suo dialogo rappresenta un sostegno morale per queste ragazze che stanno impegnandosi nel trovare quella esperienza durante il gioco che consenta loro di avere la meglio in partita. L'uomo bisonte è lui, Wanny, l'immagine di questa bella squadra che vince, ma soprattutto diverte mostrando un bel gioco, grazie al decisivo apporto a livello tecnico trasmesso da coach Marco Mencarelli che sta infondendo familiarità, fiducia e sicurezza

I DUE ROSTER

IL BISONTE: Guerra, Kone, Nwakalor, Van Gestel, Belien, Cambi, Venturi(L), Panetoni. N E : Alberti, Lapini, Acciarri, Lazic, Enweonwu. All. Mencarelli.

CASALMAGGIORE: Partenio, Melandri, Mntibeller, Vasileva, Stufi, Marinho, Kosaveva(L), Bajema, Bonciani, Vanzurova, Ciarrocchi, Maggipinto, Sirressi. All. Parisi.

Maggior realizzatrice della partita l'opposto ventunenne lecchese Sylvia Nwakalor con p.21 servita magistralmente dalla regista sanminiatese Carlotta Cambi. Schiacciatrici: Guerra e Van Gestel. Al centro Kone e Belien, libero Venturi. Panetoni si è avvicendata in cambio con Fatim Kone. Per Casalmaggiore le attaccanti più prolifiche sono state la schiacciatrice bulgara Elitsa Vasileva con p. 14 e la brasiliana Rosamaria Montibeller con p.12

Con questa affermazione Il Bisonte scavalca Casalmaggiore in classifica di un punto salendo a quota 11. Nei precedenti fra le due squadre l'ultimo disputato al Nelson Mandela il 4-11-2018 vide imporsi le ospiti per 3-1, mentre il 30 agosto in Lombardia si registrò il successo delle fiorentine al tie-break per 3-2.

A fine partita l'hippie chiamato Il Bisonte ha così commentato: "Questa sera le ragazze hanno giocato veramente bene e con grande personalità hanno meritato il successo. Una personalità che è venuta fuori soprattutto nel secondo set caricando energie come bisonti. Siamo la squadra più giovane del campionato di A1, ma che dimostra sempre di avere un grande cuore". Infine la lucchesina volante Maila Venturi ancora una volta ha padroneggiato in bagher, difendendo con rapidità e sicurezza. Spruzza gioia da tutti i pori e con la consueta calma e disinvoltura dice: "Sapevamo che era una partita importante per entrambe le squadre ed abbiamo avuto il merito di entrare in campo determinate. Il secondo set è stato molto tirato ma sono soddisfatta della squadra che è rimasta concentrata fino all'ultimo punto, riuscendo alla fine a vincerlo. Chi mi ha impegnato maggiormente? "Direi la brasiliana ventiseienne Rosamaria Montibeller, un opposto di grande potenza, ma tutto sommato siamo state brave a coprire bene la zona di difesa. La squadra non è ancora arrivata al massimo del suo potenziale, stiamo proseguendo il nostro percorso di crescita".

ED ORA DOPPIA TRASFERTA

Il Bisonte è chiamato mercoledi a giocare alle ore 17 all'E-Work Arena contro Uyba Busto Arsizio per il recupero della 7.a giornata, dopo di che sabato sera alle 20,30 sarà di nuovo in campo al Palabarton per l'anticipo della 13.a giornata contro Weath Planet Perugia. La buona forma delle fiorentine invita ad un cauto ottimismo se torneranno a giocare con la stessa concentrazione dimostrata contro Casalmaggiore.



Foto di apertura fornita da Wanny di Pessotto



Le altre foto sono di Maurizio Anatrini