Gesam-Sassari rinviata a data da destinarsi

mercoledì, 4 novembre 2020, 11:09

Il team lucchese parte integrante dell'appuntamento più atteso, quello riservato agli esponenti della Coppa Rally di Zona in programma nel fine settimana sull'asfalto lariano. Due, le vetture schierate dalla struttura, con la Skoda Fabia R5 affidata a Thomas Paperini e la Peugeot 207 S2000 nelle mani di Giorgio Sgadò, entrambe...

martedì, 3 novembre 2020, 21:27

Ad un anno dalla prematura scomparsa la famiglia, i figli Manuel, Lorenzo e Cristina, la moglie Assuntina, i fratelli Ivano, Pietro e Brunello, gli amici e il mondo del ciclismo tutto ricordano con affetto Michele Fanini, uno degli scopritori di talenti più bravo in assoluto, una persona amata per la...

domenica, 1 novembre 2020, 11:39

Un talento naturale, una centrale che ha sempre avuto rispetto per il gruppo, perché il volley è uno sport di squadra e mai può venire a meno questa caratteristica che Alessandra Colzi ben conosce oltre ad essere in possesso dell'energia per superare i suoi limiti ed arrivare a tagliare il...

sabato, 31 ottobre 2020, 16:10

La società Basketball Club Lucca, tramite il presidente Matteo Benigni, annuncia la sospensione dell'attività sportiva in palestra della prima squadra e del settore giovanile fino al 24 novembre

venerdì, 30 ottobre 2020, 17:31

Il sesto turno della Techfind Serie A1 propone al Basket Le Mura Lucca il derby del PalaSammontana di Empoli, rigorosamente a porte chiuse dopo la stesura dell’ultimo Dpcm. Domenica, palla a due fissata alle 18, le biancorosse sono attese dal difficile confronto contro un Use Scotti Rosa apparsa in grande...

giovedì, 29 ottobre 2020, 09:11

Il pluricampione del mondo verbanese Filippo Ganna in forza al Team Ineos, vincitore di quattro tappe al Giro d'Italia, fra cui (unico nella storia recente dal 1988 ad oggi) tutte e tre le cronometro in una singola edizione, ha colpito il dirigente lucchese Ivano Fanini che non poteva rimanere indifferente...