Il Bisonte espugna dopo quattro anni l'E Work Arena: difesa insuperabile di Maila Venturi

giovedì, 19 novembre 2020, 08:37

di Valter Nieri

Il miglior Bisonte della stagione torna a vincere dopo quattro anni all'E Work Arena, superando nel recupero della 7.a giornata, in appena un'ora e venti minuti di gioco la Uyba Busto Arsizio per 3-0 (15-25;18-25;20-25). L'ultimo successo contro le buzzocche in trasferta in campionato si registrò il 4-12 2016 ed anche allora come ieri pomeriggio le bisontine lasciarono pochissimo spazio alle loro avversarie (19-25;22-25;11-25). Le azzurre hanno cambiato passo rispetto all'inizio di stagione ed appaiono ben organizzate ed ognuna si mette a disposizione delle compagne per aiutarsi a vicenda. Un secondo 3-0 consecutivo, dopo quello di sabato al Mandela Forum quando a farne le spese fu l'ambizioso Casalmaggiore, di una squadra trasformata, feroce e aggressiva con un gioco incentrato sulla forza e sulla potenza della ventunenne lecchese Sylvia Nwakalor, 22 punti e miglior realizzatrice dell'incontro, della quale ne sentiremo parlare a lungo. Un Bisonte anche irritabile caratterialmente, e questo aiuta a livello agonistico ad ottenere risultati più importanti, tanto da concedere alle sue avversarie soltanto due massimi vantaggi parziali di 3-1 nel secondo e terzo set in una partita che non ha avuto storia. Le fiorentine sono scese sul taraflex dell'impianto green buzzocco con questo roster: Cambi in diagonale con l'opposto Nwakalor; Van Gestel e Guerra di banda; Kone ( alternata in cambio Under con Sara Panetoni) e Belien al centro, ancora assente per infortunio il capitano bresciano Sara Alberti; Venturi libero. Coach Marco Mencarelli. Busto Arsizio in assenza di Francesca Piccinini rispondeva con Poulter e Mingardi in diagonale; Gennari e Gray di banda; Olivotto e Stevanovic al centro e Leonardi libero. Coach: Marco Fenoglio. Sostituzioni nel 2.o set: Bonelli per Poulter e la cubana Liset Herrera Blanco per Rossella Olivotto.

LA LUCCHESINA VOLANTE SEMPRE PIU' PADRONA DELLA DIFESA

Il volley lucchese può essere fiero di aver lanciato una delle più belle realtà difensive del campionato di A1 Maila Venturi. La figlia dell'ex consigliere comunale Alessandro è sempre più sicura in campo, molto funzionale e specialista del ruolo di libero da vera regista di posto 1-5-6, tanto che la sua reattività stupisce anche i più scettici che avevano qualche dubbio su di lei, ma coach Mencarelli, che sta contribuendo molto sulla sua crescita anche a livello tattico, ha felicemente osato metterla stabilmente in campo, un rischio che poteva inizialmente apparire visto la delicatezza del ruolo, ma lei ha subito dimostrato padronanza difensiva e sinergia con la regista del gioco, la sanminiatese Carlotta Cambi. Ieri si sono giocati altri due recuperi. Al "Sanbàpolis Despar Trentino ha subito la prima sconfitta interna da Igor Gorgonzola Novara per 1-3, mentre all'Ubi Banca si è registrato il successo esterno della Zanetti Bergamo che ha avuto la meglio per 3-1 sulla Bosca S.Pellegrino Cuneo. A fronte di questi risultati ecco la nuova classifica: Imoco Conegliano p.33; Igor Gorgonzola Novara p.22; Saugella Monza p.19; Savino Del Bene Scandicci p.18; Chieri '76 p.15; Il Bisonte Firenze p.14; Despar Trentino p.13. Sabato alle 20,30 Il Bisonte è atteso ad un'altra trasferta per la 13.a giornata che chiude il girone di andata della regular season. A difesa della sesta posizione che la qualifica attualmente per i quarti di finale di Coppa Italia, la squadra di Mencarelli è attesa al Palabarton contro Bartoccini Fortinfissi Perugia, allenata dal 44.enne c.t. azzurro Davide Mazzanti, chiamato al posto di Fabio Bovari per risollevare in classifica la squadra umbra. Per Maila Venturi l'opportunità di essere quindi notata da vicino dal c.t. azzurro perchè sognare non è certo un reato e lei lo può fare in maniera legittima vista la giovane età e la sua costante crescita che ha ancora margini di miglioramento.

MAILA VENTURI: QUESTA È STATA UNA VERA VITTORIA DI SQUADRA

Nel dopo partita la lucchesina volante ha rilasciato le consuete dichiarazioni a La Gazzetta di Lucca dove divide il merito di un successo importante con tutta la squadra

"Direi-sostiene- che ha vinto ancora una volta la squadra. La nostra compattezza e la nostra intesa. Personalmente sono stata in sintonia di gioco anche con Panetoni, entrata al posto di Kone per fare il giro dietro".

QUALE COMPONENTE DI GIOCO HA MESSO IN DIFFICOLTA' BUSTO ARSIZIO?

"Non una in particolare. Il nostro merito principale è stato quello di rimanere concentrate per tutta la partita. Questa, ripeto, è stata una vera vittoria di squadra perché tutte abbiamo dato il nostro contributo".

A LIVELLO TATTICO BUSTO HA ACCUSATO LA VOSTRA BATTUTA

"La nostra battuta è stata molto efficace, infatti le nostre avversarie hanno giocato in molte situazioni di palla alta".

ED ORA? STATE CRESCENDO PARTITA DOPO PARTITA

"Si ma però questo non vuol dire niente. Dobbiamo continuare il nostro percorso e cercare di migliorare sempre di più, perché ancora commettiamo diversi errori".

Il Bisonte ha come preparatrice atletica un'altra lucchese: Nadia Centoni. L'ex azzurra e regina di Francia è sicuramente importante con la sua esperienza nel gestire la preparazione motoria e fisica generale e individuale.