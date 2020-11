Sport



Il Gragnano anticipa i tempi e presenta la nuova squadra: fra le novità il norvegese Mittet Staune

sabato, 14 novembre 2020, 10:28

di Valter Nieri

Gli anni passano, le epidemie purtroppo aumentano, ma il Gragnano Sporting Club è sempre lì, al suo posto, ad alimentare i sogni di generazioni di ciclisti grazie al suo instancabile presidente Carlo Palandri che continua a coltivare il suo gioiello, mostrando la consueta energia, la forza e la volontà di ricominciare una nuova stagione, nonostante le problematiche che sta provocando il coronavirus nel far fronte all'emergenza economica.

A livello tecnico la squadra aveva già superato, anche se con difficoltà, il dopo Massini e già questo non era facile considerando il pragmatismo ed il carattere del D.S. di Santa Maria a Monte, mostrato in mezzo secolo di carriera. Alla guida tecnica è riconfermato Dario Dal Canto, una fiducia rinnovata visto che gli atleti riconfermati hanno trovato con lui armonia ed equilibrio. Un tecnico che ha dimostrato di saper tutelare lo sviluppo della squadra.

Il lockdown ha consentito alla società giallonera di anticipare i tempi completando la rosa della squadra che nel 2021 sarà al via per la sua ventottesima stagione consecutiva ed ancora la sua attività sarà riservata ai dilettanti Elite e Under 23. Una storia che ha visto un susseguirsi di generazioni di forti corridori che si sono alternati regalando emozioni agli sportivi e segnando con il proprio nome le classiche più importanti . Una piattaforma dove giovani atleti hanno seguito un percorso di crescita e maturazione anche sul piano relazionale. Passare professionisti attraverso questa squadra non è impossibile e sono diversi coloro che sono riusciti a farlo a cominciare dal polacco Rafal Majka, lanciato dal Gragnano nel 2008-09, per finire con Filippo Fiorelli, scoperto e lanciato dalla coppia Palandri-Massini.

LA NUOVA SQUADRA DEL 2021 CON CINQUE RICONFERME E SETTE NOVITA'

La nuova scommessa della società di Palandri e Betti si chiama Andreas Mittet Staune. Un ventiduenne norvegese, il primo di questa nazionalità nella storia del Gragnano, di grande qualità e temperamento che con entusiasmo ha scelto la società capannorese per essere lanciato nel ciclismo che conta. In giovane età ha dimostrato buone attitudini da scalatore ed il prossimo anno potrà confermarle nelle gare internazionali e nazionali oltre che in alcune gare a tappe che vedranno il Gragnano come consuetudine alla partenza. L'arrivo di Mittet Stauner è stato supportato dall'ex professionista Andrea Tafi e nel suo percorso di crescita vanta quest'anno un incoraggiante terzo posto nel GP Lillehammer, oltre ad un quarto posto nel campionato nazionale norvegese riservato alla categoria Under 23. Ecco gli altri nuovi arrivati comunicati a La Gazzetta di Lucca:

ANDREA BIANCALANI (U 23) residente ad Empoli e proveniente dall'UC Pistoiese, al terzo anno nella categoria.

GIACOMO CASSARA' (U23) residente ad Arezzo e proveniente dal GS Palazzago, al quarto anno nella categoria.

SIMONE INNOCENTI (U23) residente a Ponte Buggianese e proveniente da Delio Gallina Colosio, quarto anno.

DAVIDE ITALIANI (Elite) residente a Sarzana e proveniente dal GS Fortebraccio

DANILO MASI (U23) proveniente dal G.S.Stabbia di Larciano al 1.o anno da dilettante

BERNARDO ANGIOLINI residente a Siena e proveniente da Fosco Bessi Calenzano.

I RICONFERMATI MATTEO CONFORTI, FILIPPO MORI, DAVIDE MASI ( fratello del nuovo arrivato Danilo), ANDREAS DEL NISTA (da lui la società si attende molto in questa stagione) e YOAN KOLEV, il secondo straniero della squadra essendo di nazionalità bulgara. Questi sono i riconfermati con Del Nista e Kolev che rientrano ancora fra gli Under 23.

Un mix adeguato di esperienza e gioventù che lascia ben sperare per un nuovo anno che sia portatore di buoni risultati, dopo un 2020 travagliato dall'emergenza sanitaria con tante gare annullate e nelle poche disputate Matteo Conforti aveva ottenuto buoni piazzamenti.

Fra gli sponsor riconfermata la fiducia da parte di Maglificio Natali, Tirrenia Bitumi di Pisa, Caselli materiali edili, Iterchimica di Bergamo, ai quali si è recentemente aggiunta la Conceria M2 di Santa Croce sull'Arno di Luca Masoni grazie all'interessamento del Rag.Vittorio Pugliese.

Altri aiuti li stanno dando Fossetti Costruzioni e Maggini Forniture edili. Prossimamente sarà pronta anche la nuova sede con tutto il quartier generale del Team a Camigliano. La squadra correrà con le biciclette Olmo che avranno l'assistenza del meccanico Angelo Del Carlo.