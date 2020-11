Sport



La lucchesina volante dà spettacolo anche al Palaigor in casa delle campionesse d'Europa

martedì, 10 novembre 2020, 12:24

di Valter Nieri

Una grande prova de Il Bisonte al Palaigor di Novara contro le campionesse europee in carica. La squadra di coach Mencarelli ha sfiorato l'impresa nell'11^ giornata, arrendendosi alle blasonate avversarie soltanto in un tiratissimo tie-break.

Gli sportivi fiorentini, ma anche lucchesi possono andare fieri dell'ottima prestazione della squadra e quelli lucchesi in particolare del libero che rappresenta tutto il loro movimento vollistico, Maila Venturi. La lucchesina volante è sempre più una rivelazione del campionato ed al Palaigor è stata addirittura stratosferica, stancando gli arti di Caterina Bosetti e della polacca Malwina Smarzek, rispettivamente schiacciatrice e opposto, che le hanno tirato sassate da ogni parte, ma Maila ha fatto il suo ed in alcuni momenti si è perfino superata.

Una regista della seconda linea dove con autorità ricopre le zone 1, 5 e 6. Le premesse di questo incontro non erano certo invitanti all'ottimismo per la squadra fiorentina che si è presentata nel parquet piemontese con due assenze pesanti: quelle del capitano e centrale Sara Alberti e della ventiquattrenne palleggiatrice sanminiatese Carlotta Cambi. Due assenze sono veramente tante quando si parla di un roster di pallavolo, possono trasformare il gioco della squadra. Ed invece la bravura di coach Mencarelli e l'ottima prestazione di tutta la squadra hanno consentito al Bisonte di conquistare un punto prezioso per la sua classifica.

In campo al posto di Carlotta Cambi in regia ha giocato la trentaseienne giapponese Naoko Hashimoto che ha completato la diagonale con Sylvia Nwakalor e con la padovana Terry Ruth Enweonwu che si sono alternate nel ruolo di opposto. Di banda hanno giocato la belga ventitreenne Celine Van Gestel e Anastasia Guerra. Al centro l'olandese Yvon Belien e la ventenne milanese Fatim Kone; libero la lucchesina volante Maila Venturi.

Senza timori reverenziali le atlete fiorentine scaldano la mano mostrando un bel gioco ed azioni fluide in un primo set equilibrato, riuscendo ad imporsi 24-26. Persi secondo e terzo set 25-20 e 25-14, la partita sembra avviata verso un eloquente 3-1, quando invece la reazione de Il Bisonte è stata tanto veemente, quanto insperata e la squadra di Mencarelli si è guadagnata il tie-break ed un punto minimo vincendo il quarto set 22-25.

Un tiratissimo tie-break ha dato i due punti alla squadra di casa, decisi soltanto da una battuta sbagliata delle fiorentine sul 14-13. Una vittoria sofferta per Novara che ha dato comunque risalto anche al Bisonte in una partita avvincente che ha finito per divertire il poco pubblico presente.

MAILA VENTURI, UN SOGNO AVVERATO

Giocare titolare in A1 e calcare i parquet e i taraflex più prestigiosi come quelli del Palaigor per Maila Venturi è sempre stato un sogno da quando era bambina e con il suo fisico minuto amava il volley pur penalizzata dalla mancanza di centimetri in altezza, essendo alta 1,62.

Però i centimetri le sopperiva con la grinta e la tecnica fin da quando si faceva spazio nelle squadre lucchesi della Pantera e della Nottolini. Dopo duro lavoro una mattina si è rialzata tramutando il sogno in realtà e con pieno merito si è conquistata un posto da titolare, sostenuta da migliaia di spettatori di un pubblico competente come quello fiorentino, imparando che con il duro lavoro, lo sforzo e la fiducia anche per un'atleta dal fisico minuto come lei nessun traguardo è precluso.

A Il Bisonte ha acquisito una abitudine mentale di sacrificio che forse prima, nonostante il molto impegno, ancora non conosceva e che ora fa parte delle sue giornate quotidiane. L' A1 propone nel week-end un'altra importante sfida per Il Bisonte che tornerà a giocare sabato alle ore 18, nell'anticipo della 12^ giornata, al Nelson Mandela contro Casalmaggiore. La squadra di Mencarelli, con il punto conquistato a Novara, sale a 8 punti in classifica in ottava posizione di un campionato che vede saldamente al primo posto ed ancora imbattuto Conegliano che nel posticipo di ieri sera al Palaverde di Villorba ha superato Despar Trentino per 3-1.

I RISULTATI DELL'11^ GIORNATA

Igor Gorgonzola Novara- Il Bisonte 3-2

Savino Del Bene-Chieri rinviata

Casalmaggiore-Saugella Monza 2-3

Zanetti Bergamo-Unet E-Work Busto Arsizio 3-2

Millenium Brescia-Bartoccini Fortinfissi Perugia 2-3

Imoco Conegliano Despar Trentino 3-1

Riposava: Bosca S.Pellegrino Cuneo