Sport



L'energia di Michele Camarlinghi forza motrice della Toscanagarden Nottolini

venerdì, 6 novembre 2020, 15:23

di Valter Nieri

Per l'imprenditore pontederese Michele Camarlinghi la vita è una corsa verso progetti sempre più ambiziosi, sia a livello aziendale che sportivo. Per lui il valore del successo è ricercabile attraverso un processo di crescita dove ci sia ancora ampio spazio per la ricerca. L'efficienza e l'innovazione fanno parte del suo modo di vivere come nell'amministrare il Gruppo Camarlinghi che si occupa di imballaggi industriali in legno, arredamenti da giardino e prodotti combustibili e, nonostante il covid 19 abbia creato in alcuni casi una emorragia economica devastante, sta riuscendo a resistere a questa drammatica situazione e a migliorare il "fatturato". "Il Gruppo Camarlinghi-dice- ha costruito negli ultimi tre anni un sistema di marketing e vendite che ha moltiplicato il fatturato del 600%." Un Gruppo in continua evoluzione che ha già reso nota la sua strategia di crescita ad iniziare dal prossimo anno. " Ho dei modi concreti-analizza-per entrare nei mercati esteri. Dobbiamo essere efficienti riducendo i costi improduttivi. In un ramo del nostro Gruppo con Toscanagarden che ha sede ad Orentano abbiamo raggiunto i vertici nazionali nella produzione e vendita di casette di legno da giardino. Un articolo multifunzionale, ma ci occupiamo anche di verande e bioclimatici." La vendita è concentrata verso rivenditori o direttamente al privato? "Il nostro interesse riguarda la vendita a negozianti a livello nazionale, però il privato si può rivolgere alle nostre piattaforme on-line. Abbiamo aperto strade con campagne di marketing per i nostri outlet con consegne a domicilio". Dal 2019 Toscanagarden sponsorizza la Nottolini di Capannori. Siete entrati in grande stile nel volley, dando il nome lo scorso anno alla squadra di serie D e in questa stagione addirittura avete dato il primo nome alla prima squadra di B1 nazionale. Lei è appassionato di questo sport? " Lo sono diventato di recente. Non conoscevo il volley e non avevo mai visto una partita-risponde Camarlinghi- poi l'amico Luca Bonomini, allora tecnico delle giovanili della Nottolini mi invitò ad assistere a qualche incontro, nel corso della Final-Four di Coppa Italia al Palatagliate di Lucca. Rimasi colpito da come queste atlete si motivavano a vicenda, ottimizzando la prestazione sportiva. Ammirai anche la loro abilità di mettersi in discussione e migliorarsi sempre senza arrendersi. Migliorare la pianificazione delle attività di allenamento e competizione ho notato che fa parte di loro rispettando un po' il mio carattere che ha lo scopo di raggiungere obiettivi specifici.

L'INCONTRO CON PAOLO GRADI E L'ACCORDO PER LA SPONSORIZZAZIONE

Un invito, quello di Luca Bonomini, che ha aperto le strade ed il futuro della Nottolini. Quella presenza di Michele Camarlinghi alla final four di Coppa Italia del 30 e 31 marzo 2018, oltre a ricordare date storiche della società bianconera, le ha dato un futuro ottimistico e produttivo così come la pianificazione dei programmi di Toscanagarden dove non c'è ancora una saturazione nella strategia d'impresa di carattere espansionistico, tanto da indurla di conseguenza a guardare oltre gli orizzonti del mercato interno. La spettacolarità degli incontri ed il bagno di folla di un pubblico entusiasta colpirono Camarlinghi con la Nottolini che sfiorò l'impresa perdendo soltanto in finale contro Futura Giovani di Busto Arsizio che dovette impegnarsi al massimo per avere la meglio. " Crebbe nell'imprenditore che ama definirsi toscano ma che ha sempre avuto Lucca in simpatia oltre che in vicinanza (risiede a S.Croce sull'Arno) la voglia di sponsorizzare la squadra bianconera. L'accordo con il presidente Paolo Gradi fu veloce in base a richiesta economica ed acconsentimento. "Il volley-prosegue Camarlinghi- si pone come nuova frontiera per far conoscere il prodotto al grande pubblico e Toscanagarden può produrre in seno alla società di Paolo Gradi ed Enrico Bertini un trend di crescita e sarebbe bello poterlo fare in maniera parallela fra la mia azienda e la squadra. Sto avendo un grande ritorno soprattutto in termini di visibilità, con risultati riscontrabili a lungo termine". Dopo aver dato il nome alla squadra di serie D, che nella scorsa stagione prima del lockdown era in corsa per i play off, da quest'anno Toscanagarden è main sponsor nella B1 nazionale, ma non è certo questo il limite della società bianconera e nemmeno di Camarlinghi. " Lascio alla società-conclude Camarlinghi-la scelta degli obiettivi. So che il covid 19 ha ridimensionato momentaneamente i programmi, ma i dirigenti capannoresi sono ambiziosi come lo sono io e garantisco il mio contributo anche per i prossimi anni al fine di arrivare alla serie A".

I SUCCESSI DI MICHELE CAMARLINGHI COME PILOTA AUTOMOBILISTICO

La Toscanagarden ha come finalità quella di supportare l'ambizioso percorso della Nottolini ma Camarlinghi si è distinto nell'ultimo decennio anche come pilota di talento spiccando con notevoli risultati avendo vinto per due volte il titolo italiano nella velocità in montagna Cium nel 2009 e 2010; il campionato automobilistico organizzato dalla commissione sportiva Automobilistica italiana, basato su una serie di cronoscalate nelle gare di velocità. Un campionato con classifiche parziali e quella finale al termine di una dozzina di tappe dove il pilota si impose al volante della Osella PA 21S-Honda nel GR CN. Nel 2011 altra sua prestigiosa vittoria sulle Dolomiti bellunesi nella prova di Pedavena-Croce d'Aune ottenuta per la Scuderia Villorba Corse. Un campionato spettacolare anche per la presenza di bolidi che si confrontano nella prova contro il tempo in un percorso di salita senza circuito ma con sede di partenza ed arrivo in località diverse dove sono ammesse auto da turismo, prototipi e monoposto. A 42 anni avrebbe ancora tanta voglia di correre ma però..." Purtroppo- conclude l'imprenditore-pilota- mi manca il tempo per preparare le gare essendo molto impegnato con il lavoro. È per questo motivo che lo scorso anno ho disputato soltanto una gara ad Abu Dhabi nella capitale degli Emirati Arabi. Conquistai il podio con il terzo posto e a dicembre, se non verrà annullata per il covid 19, ho in programma di essere di nuovo alla partenza. Ma più di un impegno annuale non posso permettermelo. Con quale auto gareggio attualmente? Con una Mercedes AMG GT 4000 V8 Biturbo". Gare che necessitano per prepararle di etica di lavoro e costanza di allenamento. L'allenamento fisico è necessario anche per piloti automobilistici per ridurre l'affaticamento muscolare che accusano dopo diverse ore di forte tensione. Il covid sta riducendo impegni e modificando i vari calendari sportivi. Anche il campionato di B1 del volley ha dovuto posticipare l'inizio previsto in un primo tempo fra domani e domenica. Tutto rimandato all' weekend di Befana.