MM Motorsport attesa sulle strade della "finalissima": due vetture schierate al Trofeo Aci Como

mercoledì, 4 novembre 2020, 13:11

Il Gesam Gas e Luce Lucca comunica che la partita in programma sabato 7 novembre alle 21 al PalaTagliate contro la Dinamo Sassari, valevole come settimo turno della Techfind Serie A1, è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi

martedì, 3 novembre 2020, 21:27

Ad un anno dalla prematura scomparsa la famiglia, i figli Manuel, Lorenzo e Cristina, la moglie Assuntina, i fratelli Ivano, Pietro e Brunello, gli amici e il mondo del ciclismo tutto ricordano con affetto Michele Fanini, uno degli scopritori di talenti più bravo in assoluto, una persona amata per la...

domenica, 1 novembre 2020, 11:39

Un talento naturale, una centrale che ha sempre avuto rispetto per il gruppo, perché il volley è uno sport di squadra e mai può venire a meno questa caratteristica che Alessandra Colzi ben conosce oltre ad essere in possesso dell'energia per superare i suoi limiti ed arrivare a tagliare il...

sabato, 31 ottobre 2020, 16:10

La società Basketball Club Lucca, tramite il presidente Matteo Benigni, annuncia la sospensione dell'attività sportiva in palestra della prima squadra e del settore giovanile fino al 24 novembre

venerdì, 30 ottobre 2020, 17:31

Il sesto turno della Techfind Serie A1 propone al Basket Le Mura Lucca il derby del PalaSammontana di Empoli, rigorosamente a porte chiuse dopo la stesura dell’ultimo Dpcm. Domenica, palla a due fissata alle 18, le biancorosse sono attese dal difficile confronto contro un Use Scotti Rosa apparsa in grande...

giovedì, 29 ottobre 2020, 09:11

Il pluricampione del mondo verbanese Filippo Ganna in forza al Team Ineos, vincitore di quattro tappe al Giro d'Italia, fra cui (unico nella storia recente dal 1988 ad oggi) tutte e tre le cronometro in una singola edizione, ha colpito il dirigente lucchese Ivano Fanini che non poteva rimanere indifferente...