MM Motorsport da "top ten" al Rally di Pomarance

lunedì, 16 novembre 2020, 15:35

Cuneo può finalmente tornare a sorridere perché è tutto negativo al coronavirus, dopo i diversi round di tamponi ai quali si è sottoposta la squadra, così che tutte le gatte biancorosse sono potute tornare ad allenarsi con frequenza e pensare agli incontri che devono recuperare e con questi le posizioni...

lunedì, 16 novembre 2020, 14:25

Un anno fa l’annuncio del loro arrivo in prestito nella squadra biancoceleste, adesso la conferma della permanenza all’interno di un progetto sempre più ambizioso

domenica, 15 novembre 2020, 15:43

Continua il crescente progresso de Il Bisonte di Firenze autore ieri sera di una prova maiuscola al Nelson Mandela, a spese di un malcapitato Casalmaggiore che pure aveva iniziato bene questo campionato

sabato, 14 novembre 2020, 10:28

Gli anni passano, le epidemie purtroppo aumentano, ma il Gragnano Sporting Club è sempre lì, al suo posto, ad alimentare i sogni di generazioni di ciclisti grazie al suo instancabile presidente Carlo Palandri che continua a coltivare il suo gioiello, mostrando la consueta energia, la forza e la volontà di...

venerdì, 13 novembre 2020, 14:54

Per non interrompere la serie, il gruppo Sport e Tempo libero dell'associazione propone di svolgere ugualmente l'iniziativa, sabato 14 e domenica 15 novembre 2020, dalle 8 alle 18, con lo svolgimento di una marcia o meglio di una passeggiata in forma diffusa con evidenza di partecipazione in rete internet

giovedì, 12 novembre 2020, 18:58

Geologa di professione, inesauribile trascinatrice e finalizzatrice che non perdona con il suo mancino che fa la differenza nel volley. La camiglianese Debora Vanuzzo, non mette al primo posto dei suoi interessi il volley, ma sicuramente questo sport fa parte della sua vita