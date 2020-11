Sport



Noemi Signorile rientra in campionato tornando al Palaigor da avversaria

lunedì, 9 novembre 2020, 08:30

di Valter Nieri

Noemi Signorile e la prima squadra di Bosca S.Pellegrino Cuneo corrono verso il rientro post covid dopo gli ultimi tamponi negativi. La forte regista biancorossa mercoledi tornerà a calcare il prestigioso parquet del Palaigor che conosce bene dopo che nel biennio 2014-16 vinse con Agil una Coppa Italia e sfiorò lo scudetto prima di recarsi all'estero a vincere altri trofei e scudetti con Bucarest e Cannes. Contro Igor Novara, se non ci saranno complicazioni dell'ultimo momento, Cuneo recupera la partita della 5.a giornata ma deve recuperarne anche altre dopo aver subito il forzato stop a causa del covid. Il rientro ufficiale era avvenuto la scorsa settimana al Pala Verde contro la capolista Conegliano in una partita persa 3-0 ma giocata con le giovani ragazze della B2. Per la regista torinese ed il roster titolare l'assenza è molto più lunga: l'ultima partita l'avevano disputata il 10 ottobre nel derby vinto contro Chieri per 3-2. Dopo pochi giorni il black-out con Bosca S. Bernardo che tramite un comunicato della società si era espressa a tutela di tutte le atlete chiedendo e ottenendo il rinvio di determinate partite. Contro la squadra campione d'Europa in carica ben quattro sono le ex che si apprestano a giocare il loro secondo derby stagionale: oltre a Noemi saranno unite nella bella sensazione anche se frenata dall'assenza del grande pubblico Sonia Candi, Giorgia Zannoni e Erblira Bici. Gli effetti devastanti del volley stanno purtroppo falcidiando anche il principale campionato, con cancellazioni, partite a porte chiuse e milioni a rischio con ripercussioni anche sul tipo di prestazione. Anche le condizioni delle atlete di Cuneo non potranno essere ottimali dopo che la squadra è ferma ai box da un mese. Un vero peccato dal momento che il tecnico marchigiano Andrea Pistola era riuscito a plasmarlo bene come dimostrato nel buon avvio stagionale. Per la Igor Gorgonzola da verificare la tenuta fisica dopo che ieri sera è stata impegnata allo stremo fino al tie-break per avere la meglio sul Bisonte Firenze nell'11.a giornata di una regular season che vede , come era previsto, il dominio di Conegliano unica squadra ancora a punteggio pieno.

LA CLASSE DI NOEMI CONTRO LA FISICITA' DI HALEIGH WASHINGTON

Tante le campionesse sul parquet per un derby piemontese dai grandi contenuti tecnici, se tutto procederà per il regolare svolgimento visto il periodo che stiamo attraversando dove non c'è più niente di scontato, nel rientro in gioco del roster titolare cuneese, a confronto con una delle squadre italiane più forti che, dal momento che la scorsa edizione fu annullata, detiene ancora il titolo della Cev Champions League dopo l'entusiasmante finale vinta da Agil Novara il 18 maggio dello scorso anno contro Imoco Conegliano. Chi scalpita per il rientro in campo è Noemi Signorile, alla quale manca moltissimo il clima delle partite ed è veramente stanca di stare blindata fra le mura di casa. " In effetti-dice una delle migliori registe del campionato italiano-non è stato facile stare a casa tutti questi giorni. Per fortuna ci allenavamo on-line mattina e pomeriggio e poi ne ho approfittato andando avanti con la tesi di laurea." Incontrerete Novara, non certo un avversario facile per rientrare nel clima delle partite. "Indubbiamente- dice Noemi Signorile per La Gazzetta di Lucca- la Igor è fra le squadre più forti del campionato. Sicuramente non sarà facile all'inizio ritrovare la forma migliore, ma piano piano senza spazientirci torneremo ad essere la squadra convincente di inizio stagione." Chi teme di più della Igor? " Sicuramente la statunitense Haleigh Washington che è una centrale fortissima". Le ottime partite della palleggiatrice torinese hanno finito a volte per decretarla MVP. Un buon viatico per il rientro in azzurro? Non ha perso la speranza di essere convocata da Davide Mazzanti? " Certo-conclude-che ci spero sempre. Ho dato la mia disponibilità". Oltre alla Washington sarà della partita anche un'altra statunitense: Micha Hancock, regista di Igor Novara. Tanti leitmotiv per un derby che si preannuncia spettacolare e che gli sportivi italiani si apprestano a seguire sui canali social mercoledi ad iniziare dalle ore 18,30. Le gatte cuneesi torneranno invece a giocare al PalaUbiBanca domenica alle 17 per la dodicesima giornata contro Uyba Busto Arsizio, sconfitta ieri a Bergamo per 3-2. Cuneo in questo momento ha 8 punti in classifica ma con cinque partite da recuperare. Infine concludiamo con uno slogan pubblicato da Noemi Signorile sulla sua pagina facebook e che riassume un po' anche il periodo che l'umanità sta attraversando in questo momento: " Se la vita ti dà cento motivi per piangere, mostrale di averne mille per sorridere".