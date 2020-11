Sport



Signorile-Candi sintonia in fast e Cuneo torna al successo contro Brescia

domenica, 29 novembre 2020, 11:24

di Valter Nieri

Dopo tre sconfitte consecutive Bosca S.Bernardo Cuneo torna al successo che le mancava dal 15 novembre (3-2 contro Busto Arsizio), superando al tie breaK al PalaBrebanca la Valsabbina Millenium Brescia. È questa la terza vittoria nel set corto sulle cinque conquistate in undici partite, dove la squadra di coach Pistola pur confermando le ingenuità dettate dalla giovane età, riesce a contenere l'avversario e ad avere un approccio sempre positivo. Un successo conquistato con le unghie in rimonta (25-20/ 24-26/ 20-25/ 25-18/ 16-14) e voluto con tutte le energie possibili per essere dedicato ad Alice Degradi, la forte ventiquattrenne schiacciatrice pavese che in occasione della trasferta a Casalmaggiore aveva subito un brutto infortunio procurandosi una lesione del legamento crociato anteriore con interessamento del menisco. La Degradi tra l'altro sarebbe stata l'ex di turno e avrebbe sicuramente tenuto a questa partita per giocare contro le sue ex compagne. Per Millenium Brescia viceversa il tie break continua ad essere un tabù in questa stagione visto che ha perso le cinque volte che c'è arrivata. Questo lo schieramento iniziale di Cuneo: Signorile-Bici in diagonale; Candi-Zackchaiou al centro; Ungureanu-Strantzali di banda e Zannoni libero. Sono entrate nel corso della partita Turco e Giovannini. Coach Andrea Pistola. Valsabbina Millenium Brescia ha risposto con Bechis-Nicoletti nella diagonale; Veglia-Berti al centro; Jasper-Cvetnic posto 4; Parlangeli libero. Sono entrate nel corso del match Pericati, Biganzoli e Decortes. Coach: Enrico Mazzola.



In A1 la regular season si dedica al recupero delle partite rimandate a causa del coronavirus e prima di concludersi il girone di andata ci sono ancora alcune partite da recuperare. Ieri sera si recuperavano le partite dell'8.a giornata ed oltre a Cuneo-Brescia l'altro recupero vedeva di fronte al Palabarton il Perugia di Mazzanti contro Uyba Busto Arsizio, partita anche questa finita al tie-break che ha sorriso alla squadra lombarda.

NOEMI SIGNORILE E LA SUA REGIA SALVANO CUNEO

La partita trasmessa in diretta da Rai Sport anche ieri sera ha mostrato la classe dell'atleta torinese, sempre più determinante per le sorti della squadra piemontese. Noemi con il suo palleggio vellutato e preciso (mai un tocco di palla tecnicamente scomposto), ha dovuto in diverse occasioni rimediare con una sola mano ai palloni ricevuti dalla ricezione e dalla difesa, per non fare invasione, poi smistati alle schiacciatrici. Noemi sovrintende creativamente e tecnicamente la partita in tutte le fasi guidando tutta la squadra che ieri sera ha saputo reagire allo svantaggio di un set che assicurava un punto alle sue avversarie. Miglior realizzatrice dell'incontro la ventiquattrenne olandese Matrit Jasper con 26 punti e 52% di efficienza in attacco, una spina continua per tutta partita nei fianchi delle biancorosse. L'orange, approdata quest'anno a Brescia, proviene dal campionato tedesco e nella scorsa stagione giocava nel PTSV Aachen. Nella squadra di casa è stata determinante la fast di Signorile-Candi che con ottima intesa ha inciso nell'evoluzione della partita, contribuendo a far cambiare regime alle biancorosse nei momenti di maggiore difficoltà. Nel set corto la squadra di casa è stata brava a rimanere concentrata quando Bechis aveva messo a segno il punto del 9-10. Nel finale Cuneo ha commesso meno errori di Brescia e dopo aver subito un pallonetto di Berti per il 14-14, grazie ad una imprevedibile Signorile ed una Bici partita male ma ritornata ai suoi standard con il passare dei minuti, è riuscito a portarsi in vantaggio. Un ace di una Candi, fra le migliori in campo, ha chiuso le ostilità.

NOEMI SIGNORILE: VITTORIA SOFFERTA CHE DEDICHIAMO AD ALICE

A fine partita come consuetudine e con la consueta umiltà Noemi Signorile rilascia alla Gazzetta di Lucca le sue impressioni sul macht.

Noemi, una vittoria all'ultimo tuffo...

"Si è stata una vittoria molto sofferta ma che dà fiducia e autostima. L'abbiamo voluta fino in fondo per poterla dedicare alla nostra sfortunata schiacciatrice Alice Degradi. Abbiamo giocato per lei, augurandoci che torni presto in campo."

La sua fast ha inciso nell'incontro

"La fast è la mia palla preferita e con Sonia Candi ci troviamo alla perfezione".

Matrit Jasper vi ha fatto tribolare

"Si Jasper è stata molto brava. E' quella che ci ha messo in maggiore difficoltà. Era incontenibile questa sera, nonostante che conoscevamo le sue qualità e non l'abbiamo certo sottovalutata."

Giovedi al Sambapolis avete in programma l'ultimo recupero che chiude il vostro girone di andata. Uno spareggio per chiudere avanti al giro di boa della regular season.

" Ci attende un altro macht molto impegnativo contro una squadra che è fra le rivelazioni del campionato. Ce la metteremo tutta per regalare possibilmente una vittoria ai nostri meravigliosi tifosi che purtroppo non possono darci il loro immancabile sostegno, svolgendosi le partite a porte chiuse, per rispettare le norme sul distanziamento sociale anti covid."

Giovedi al Sambapolis di Trento, Cuneo recupera la sua ultima partita del girone di andata, rimandata nel corso della 7.a giornata, contro Despar Trento da seguire sui social o su LVF. L'inizio è fissato per le ore18,30. Dopo i due recuperi di ieri sera questa è la nuova classifica per quanto riguarda le prime posizioni:

Imoco Conegliano P. 36

Igor Gorgonzola Novara P. 25

Saugella Monza P. 25

Savino Del Bene Scandicci P. 24

Chieri P. 15

Il Bisonte Firenze P. 14

Despar Trentino P. 13

Bosca S.Bernardo Cuneo e Casalmaggiore P. 12

Il campionato italiano di A1 ha ritrovato con Noemi Signorile una delle sue protagoniste di maggior classe, dopo aver deliziato con le sue giocate il campionato francese vinto con RC Cannes.