Signorile tiene sulla corda Cuneo che con il cuore sfata il tabù Busto Arsizio

lunedì, 16 novembre 2020, 15:35

di Valter Nieri

Cuneo può finalmente tornare a sorridere perché è tutto negativo al coronavirus, dopo i diversi round di tamponi ai quali si è sottoposta la squadra, così che tutte le gatte biancorosse sono potute tornare ad allenarsi con frequenza e pensare agli incontri che devono recuperare e con questi le posizioni in classifica. Ieri sera il morale delle atlete si è fortificato dal successo contro Unet e- Work Busto Arsizio, sfatando con il punteggio di 3-2 il tabù che le vedeva sempre sconfitte. I riflettori dell'Ubibanca si sono riaccesi per una partita rocambolesca, vietata ai malati di cuore, dove ognuna delle due squadre non voleva mollare e decisa soltanto da un tie-break meglio approcciato da Cuneo. Dopo che le biancorosse si erano portate in vantaggio vincendo il terzo set, Busto Arsizio si era rifatta sotto pareggiando di nuovo i conti al termine di un set equilibrato scorso punto a punto. Al tie-break la maggior convinzione delle atlete di casa ha avuto definitivamente la meglio. (25-23; 18-25; 26-24; 25-27; 15-10 il punteggio complessivo). Lo schieramento cuneese vedeva Noemi Signorile opposta all'albanese Erblira Bici; al centro l'emiliana Sonia Candi assieme alla cipriota Katerina Zakchaiou; di banda Alice Degradi e Adelina Ungureanu; libero la ventiduenne Giorgia Zannoni. Sono entrate durante la partita la centrale Francesca Fava e la banda Olga Strantzali. A disposizione di Pistola la banda Gaia Giovannini e la palleggiatrice Alice Turco. Miglior realizzatrice della partita la ventiseienne schiacciatrice canadese di Busto Arsizio Alexa Gray che ha messo a segno 25 punti, mentre per Cuneo il miglior punteggio è stato firmato da Alice Degradi con 20 punti.

PER NOEMI SIGNORILE UNA PARTITA DI GRANDE RESPONSABILITA'

Il fulcro dal punto di vista tattico del gioco cuneese è Noemi Signorile che a 30 anni si è posta l'obiettivo di far salire la giovane e ben strutturata società piemontese nelle prime posizioni del campionato. Il suo è un ruolo di grande responsabilità che anche ieri sera ha saputo gestire nel migliore dei modi e non era facile considerando la forza dell'avversario che le ha complicato le sue decisioni di gioco e le sue improvvisazioni geometriche. Ed invece Noemi è riuscita nuovamente ad ottimizzare le sue idee pur senza giocate troppo appariscenti come in altre occasioni, ma di pregevole natura tattica.

Su chi ha concentrato maggiormente le sue alzate?

"Ho servito un po' tutte-risponde il capitano- perchè hanno avuto il merito di rimanere sempre in partita. Mi è piaciuta molto ieri sera la nostra convinzione di crederci sempre ed in questo stiamo migliorando".

Ieri sera è stata particolarmente impegnata vero?

"Si. Più che in altre occasioni perché Busto Arsizio ha giocato tanto su di me, ma l'abbiamo contenuta bene a muro e in difesa"

Più soddisfatta dei due punti guadagnati o dispiaciuta del punto perso?

"Senz'altro soddisfatta dei due punti, perché ottenuti contro una squadra tosta, molto difficile da superare."

Chi vi ha dato i maggiori grattacapi?

"La canadese Alexa Gray. Ha una grande carica agonistica, rapidità ed estro. La Unet ha fatto un ottimo acquisto garantendosi le sue prestazioni. Comunque Busto Arsizio è temibile come complesso di squadra"

Da rilevare anche l'ottima prestazione della centrale Sonia Candi, MVP della partita, che ha murato molto bene assieme a Zackhaiou ed alla stessa Signorile, riuscendo a fare anche 18 punti. È questo il terzo successo consecutivo casalingo della Bosca S.Bernardo che guarda avanti nell'immediato con piena fiducia. Mercoledi al PalaUbibanca è di nuovo impegnata per il recupero della 6.a giornata che mette di fronte con inizio alle 18,30 Cuneo alla Zanetti Bergamo, mentre sabato alle 20,30 è in programma la 13.a giornata, ultima del girone di andata della regula season, con Cuneo che andrà a fare visita al Casalmaggiore, sconfitto sabato al Mandela Forum di Firenze da Il Bisonte per 3-0. Due partite che possono rilanciare la squadra nelle prime posizioni della classifica.

RISULTATI DELLA 13.a GIORNATA DI A1

Il Bisonte-Casalmaggiore 3-0

Savino Del Bene Scandicci-Millenium Brescia 3-2

Saugella Monza-Bertoccini Fortinfissi Perugia 3-1

Igor Gorgonzola Novara-Imoco Cnegliano 0-3

Chieri-Zanetti Bergamo rinviata

Bosca S.Pellegrino Cuneo- Busto Arsizio 3-2

Riposava: Despar Trentino

CLASSIFICA

Conegliano P.33; Igor Gorgonzola Novara e Saugella Monza P.19; Edil Savino Scandicci P.18; Chieri P.15; Despar Trentino P.13; Il Bisonte Firenze P.11; Bosca S.Pellegrino Cuneo P.10