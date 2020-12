Sport



Bene i bowlers lucchesi ai campionati italiani esordienti

lunedì, 28 dicembre 2020, 08:36

Buoni risultati della rappresentativa Toscana, in cui vi facevano parte alcuni bowlers lucchesi, ai "Campionati Italiani esordienti 2020" che si sono disputati, nei giorni scorsi 19/20 dicembre, presso il PalaReno Bowling di Casalecchio di Reno (Bologna). Questa fase delle finali dei Campionati Italiani esordienti delle categorie sia maschili che femminili, si è potuta giocare nonostante la pandemia in corso grazie alla Federazione che si è impegnata moltissimo per poter concludere degnamente questa anomala stagione agonistica e considerando che tutti i centri bowling italiani sono attualmente chiusi, con grande sforzo economico questi hanno aperto agli allenamenti per gli atleti attuando le direttive di sicurezza date dal Coni e dalla stessa Federazione Italiana Sport Bowling.



Sulle piste emiliane è scesa la formazione Toscana composta da sette atleti: Roberto Lazzurri, Federico Stagi, Daniele Verdigi, Sara Lazzarini del Bt Astroline Lucca, Stefano Giannotto, Stefano Mileto e Luca Simoncini dell'Asd Perle Nere diretti dal responsabile regionale Nedo Splendiani. Il team toscano si è comportato oltre le aspettative riuscendo ad interrompere lo strapotere dei padroni di casa arrivando terzo nel doppio con Gianotto/Verdigi (11° Stagi/Simonicini e14° Lazzurri/Mileto) piazzando inoltre ben quattro ragazzi nella finalissima del singolo dove Federico Stagi si è messo in grande evidenza risalendo dalla quattordicesima posizione alla quinta ad un passo dalla finalissima vinta poi da un'atleta dell'Emilia Romagna. Nel femminile l'impatto della finale ha fatto si che la lucchese Sara Lazzarini non si sia posta al meglio delle possibilità, considerado anche che è meno di un'anno che gioca, ma niente poteva fare contro la corrazzata lombarda che ha monopolizzato il podio con tutti e tre i posti conquistati.



"In conclusione - ha commentato coach Splendiani - considerando tutto, questa chiusura dell'anno agonistico ha dimostrato che lo sport del bowling sta assorbendo abbastanza bene le difficoltà di questo disastroso anno speriamo soltanto che i centri bowling Toscani e Italiani vengano aiutati e non dimenticati dalle istituzione regionali e nazionali visto che hanno potuto aprire i battenti soltanto ne quattro mesi nel 2020 con pochissimi aiuti effettivi".