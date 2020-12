FIFS Calcio a 5 AMF: aperte le iscrizioni al corso allenatori CONI 1° Livello

Altri articoli in Sport

martedì, 15 dicembre 2020, 18:45

Arrivano buone notizie per il Circolo Scacchistico Lucchese, nonostante il lockdown che ha, come per la stragrande maggioranza delle società sportive , condizionato il regolare svolgimento dell'attività

martedì, 15 dicembre 2020, 09:10

Inizia domani pomeriggio il girone di ritorno di una regular season sempre più dominata dall'imbattuto Conegliano che marcia spedito in testa alla classifica

sabato, 12 dicembre 2020, 11:43

Con la scomparsa di Paolo Rossi se n'è andato un national symbol dell'Italia. Il campione che più di ogni altro ha fatto gioire una nazione intera lasciando un patrimonio di ricordi in ognuno di noi ed i suoi gol ai mondiali di Spagna 82 resteranno scolpiti nella storia dello sport...

martedì, 8 dicembre 2020, 16:28

La ritmica prosegue la sua stagione nonostante il virus: un titolo nazionale e tanti podi per le ginnaste lucchesi

sabato, 5 dicembre 2020, 16:50

Il nome desta curiosità, ma quando ci si avvicina si viene invasi da una atmosfera calzante per il podista, dove regna una sana passione che prevale su qualsiasi obiettivo anche a livello competitivo

sabato, 5 dicembre 2020, 10:32

Primo appuntamento della stagione per gli atleti toscani del Biathlon: è in corso in questi giorni il ritiro a Forni Avoltri, in provincia di Udine, fino a domenica 6 dicembre