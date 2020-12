Sport



Maila Venturi sul Taraflex del Palabrebanca affronta il Cuneo dell'estrosa Noemi Signorile

martedì, 15 dicembre 2020, 09:10

di Valter Nieri

Inizia domani pomeriggio il girone di ritorno di una regular season sempre più dominata dall'imbattuto Conegliano che marcia spedito in testa alla classifica. Fra le sfide più attese della 14^ giornata l'incontro di Via Viglione al PalaBrebanca fra Bosca S. Bernardo ed Il Bisonte, due fra le squadre più giovani del campionato di A1.

Entrambe hanno una gran voglia di riscatto, dopo un andamento altalenante e discontinuo, avendo vinto soltanto due partite nelle ultime sei. Cuneo, dopo un sorprendente avvio stagionale, dove ha mostrato, grazie alla sapiente regia di Noemi Signorile, equilibrio di squadra e buon assetto tattico, ha evidenziato lacune e carenze non riuscendo a trovare quella concentrazione necessaria per l'intera partita perdendo spesso lucidità. Problemi mentali più che di tenuta fisica, legati all'inesperienza, ma si tratta di imperfezioni che non devono far perdere di vista la qualità che non manca.

Come concreta attenuante poi dobbiamo aggiungere l'assenza per infortunio di Alice Degradi che si sta facendo sentire pesantemente sul piano della fisicità ma soprattutto per le sue qualità individuali. Il Bisonte deve crescere in personalità con maggiore attenzione e cattiveria, quelle armi che mostrò facendo la partita perfetta all'Arena di Busto Arsizio contro Unet e Work. L'incontro di domani promette forti emozioni perché c'è in palio il settimo posto dal momento che le fiorentine precedono le piemontesi soltanto di due punti in classifica (14 contro 12) con le stesse partite giocate ed entrambe le squadre che hanno già recuperato le partite rimandate per covid. Più lungo è stato il forzato stop del Bisonte, per consentire i recuperi delle partite rimandate a causa del coronavirus. La squadra di Mencarelli non gioca dal 21 novembre quando uscì sconfitta dal Palabarton contro un Perugia rigenerato da Mazzanti.

LA MAGIA DI NOEMI SIGNORILE E LE SUE IMPROVVISE VARIANTI DI GIOCO

Il probabile 6+1 proposto da coach Pistola dovrebbe essere quello con Signorile-Bici nella diagonale; Candi-Zakchaiou al centro e Giovannini-Ungureanu di banca con l'inossidabile Giorgia Zannoni libero. La magia di Noemi può cambiare l'inerzia della sfida. Il capitano trentenne torinese è una giocatrice di grande classe e intelligenza. La sua regia in attacco riesce a cogliere spesso di sorpresa il muro avversario e a regolare le alzate in base al tempo. È una delle giocatrici più tecniche nel tocco di palla del campionato, ma è anche determinante nel sapersi posizionare correttamente rispetto alla palla. Molto propositiva nelle alzate per le centrali in secondo tempo in zona 6 per l'attacco da dietro in "pipe".



LA DIFESA INSUPERABILE DELLA LUCCHESINA VOLANTE

Maila Venturi si sta facendo notevolmente spazio nel Bisonte. La sua prima stagione da titolare fissa la sta collocando fra i liberi più forti del campionato. A 24 anni ha l'età giusta e la potenzialità per esplodere. Si sta distinguendo per reattività ed elasticità ed è rapida ad uscire dalle zone basse. La sua lettura di partita in fase di ricezione e difesa può essere l'arma in più della squadra di Mencarelli che dovrebbe schierare questa formazione: Cambi in diagonale con una straripante Nwakalor; Van Gestel e Guerra di banda; Sara Alberti (ristabilita dopo l'infortunio alla mano) e l'olandese ex Galatasaray Yvon Belien al centro; Venturi libero. Dovrebbero essere della partita anche la palleggiatrice giapponese Hashimoto e la centrale Kone. Due le ex della partita: Carlotta Cambi, lo scorso anno a Cuneo, e Sonia Candi, due anni fa a Firenze.

NOEMI SIGNORILE: TEMO LA FORMA DI ANASTASIA GUERRA

Queste le impressioni rilasciate alla Gazzetta di Lucca da Noemi Signorile: "Il Bisonte è una squadra giovane e molto forte, dove si sta mettendo in mostra Anastasia Guerra. L'attaccante veneta sta facendo un gran bel campionato ed è veramente difficile da murare. La lucchese Maila Venturi è un ottimo libero. Noi puntiamo alla vittoria per sbloccarci da questa situazione difficile che si è venuta a creare. Una partita importantissima per dare una svolta al nostro cammino".

SPONDA BISONTE-MAILA VENTURI: "FONDAMENTALI PER NOI I TRE PUNTI"

Chi sarà molto impegnata in difesa è Maila Venturi. Il libero lucchese non ha dubbi: "Dobbiamo cercare di prendere i tre punti per smuovere la classifica. Cuneo viene da un periodo critico, ma noi è tanto che non giochiamo e bisogna essere brave a riprendere il ritmo partita. Le biancorosse difendono molto quindi bisogna tenere alta la concentrazione ed essere brave a non innervosirci.".



Quali attaccanti teme maggiormente?

"Non una in particolare. Sono tutte dello stesso livello ed è proprio questa la loro forza. Semmai devo dire che il pericolo maggiore può venir fuori da Noemi Signorile, che è sicuramente una palleggiatrice esperta ed è molto brava a variare il gioco come all'andata quando ci mise in difficoltà, ma con tutto ciò io credo nella nostra squadra e nelle nostre capacità".

Nel girone di andata le biancorosse si imposero per 3-1 sulle azzurre al Nelson Mandela Forum con Noemi Signorile migliore in campo. Attualmente Il Bisonte è settimo in classifica, precedendo di due punti lo stesso Cuneo, ottavo a pari merito di Casalmaggiore. Per fare il sorpasso alle cuneesi serve soltanto la vittoria da tre punti. In conclusione una partita che promette emozioni in un bellissimo palasport che purtroppo non può ancora disporre del suo grande pubblico. Fischio di inizio alle ore 17.