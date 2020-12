Sport



"Mele Marce" di nome, ma espressione di una sana passione sportiva

sabato, 5 dicembre 2020, 16:50

di Valter Nieri

Il nome desta curiosità, ma quando ci si avvicina si viene invasi da una atmosfera calzante per il podista, dove regna una sana passione che prevale su qualsiasi obiettivo anche a livello competitivo. Il G.S. Mele Marce è un gruppo in continua evoluzione che sta costantemente aumentando il numero di tesserati in pochi anni dalla sua costituzione. Una entità viva e brillante che si carica di emozioni stando insieme, facendosi coinvolgere nel grande mondo podistico da Paolo Frizza, il suo ideatore, propulsore, presidente, dalla fantasia in continuo fermento. In tempo di covid nella sede di Nave non c'è vittimismo ma voglia, tanta voglia, di tornare a correre e di programmare senza dare troppo spazio all'incertezza del momento. È innegabile che il brusco cambiamento di abitudini sociali ha influito pesantemente nel mondo dello sport. In quello professionistico le perdite economiche sono devastanti, mentre a livello dilettantistico e amatoriale sono state bloccate le aspettative nello sperimentare il benessere fisico senza considerare che c'è una grande voglia di ritornare a socializzare in corsa con gli amici e, nel caso del TPL, conoscerne nuovi. Si perché il podismo, forse più di ogni altra disciplina sportiva, invita, con le numerose partecipazioni, a socializzare promuovendo una sana integrazione al valore della pratica sportiva per una sana crescita delle generazioni future.

A LIVELLO ORGANIZZATIVO IL FIORE ALL'OCCHIELLO RIMANE LA FRANCIGENA RUNNING IN PROGRAMMA IL 28 MARZO

Il fiore all'occhiello di Mele Marce a livello organizzativo è la Francigena Running di Km. 33 che, dopo il grande successo della 1.a edizione, è stata annullata quest'anno a causa del covid.

" La 3.a edizione-dice il presidente Frizza- è fissata per domenica 28 marzo 2021 sul medesimo tracciato della 1.a edizione. La partenza alle 9 da piazza Duomo a Pietrasanta con gli ultimi arrivi previsti intorno alle 14 al Foro Boario di Lucca. Si attraversano le località del Monte Magno, Valpromaro, Piazzano, Via delle Gavine, S. Macario ed arrivo a Lucca al Foro Boario. Al momento abbiamo già un centinaio di iscritti che avevano già versato la loro quota di partecipazione nella scorsa primavera per l'edizione purtroppo annullata. Speriamo che il covid dia una tregua per la prossima primavera. I più forti runner attendono questa marcia podistica per misurarsi su un tracciato impegnativo e molto suggestivo, valido anche come 26.esima tappa ufficiale della Via Francigena che attraversa tutto lo stivale "

NEL 2021 SARA' RIPROPOSTA ANCHE LA MELEMARCIANDO IN TEMA DI HALLOWEEN

La prima manifestazione organizzata dal gruppo di Nave che gli permise di farsi conoscere nell'ambiente podistico è la Melemarciando, una non competitiva con diversi tracciati da scegliere più o meno lunghi che rientra negli appuntamenti del TPL. Quest'anno era in programma la 5.a edizione domenica 25 ottobre prima di essere stata anch'essa annullata per covid e rimandata al prossimo anno per l'ultima domenica di ottobre.

"Melemarciando-prosegue il presidente Frizza-è una marcia diversa da tutte le altre, dove stare in compagnia e percorrere i sentieri non è il solo motivo di attrazione. La caratteristica principale deriva dall'atmosfera suggestiva delle maschere indossate in tema di Halloween, la festa preceduta di pochi giorni. Saranno garantiti super ristori per tutti i partecipanti sperando di poterla ripristinare il prossimo anno. Nel frattempo, quando il lockdown ebbe una sosta prima di riproporsi nuovamente, il nostro gruppo è stato partecipe a qualche manifestazione, organizzando in forma privata una marcia da Lucca fino al Santuario di Montenero."

GLI INCONTRI CON ALTRI GRUPPI SPORTIVI PER DARE UNA SCOSSA A TUTTO IL MOVIMENTO

In vista del ripristino dell'attività podistica, Paolo Frizza ha promosso diversi incontri sulla linea da scegliere per la ripartenza che hanno visto partecipare anche Gianluca Simonetti, presidente dell'ASD Antraccoli, Ruggero Taddeucci, presidente dei Marciatori Marliesi e Vinicio Marchetti, presidente del Trofeo Podistico Lucchese. È loro intenzione proporre una mezza maratona virtuale già a gennaio su un tracciato di 21 km. che dia il via ad un 2021 che tutti si augurano non più martoriato dal coronavirus come quest'anno che è stato negativo sotto tutti gli aspetti.

"Dobbiamo-conclude il presidente di Mele Marce-dare una scossa a tutto il movimento sportivo per riprendere le attività e non dimenticare soprattutto le abitudini con le marce podistiche, dopo il prolungato periodo di de training imposto dal covid con tutte le sue conseguenze sociali, mediche ed economiche".