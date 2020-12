Sport : Buon Natale



Omnia Sport, arriva anche l'abbigliamento casual

domenica, 20 dicembre 2020, 21:00

di chiara bernardini

Lo sport è essenziale. Chi lo pratica non può farne a meno. Gli altri, se non tutti quasi, lo ammirano, assistono agli incontri - che siano di calcio, tennis o qualsiasi altra attività - e ne rimangono affascinati. Un aspetto che negli anni è sempre stato al passo coi tempi è il look degli sportivi.

Scarpe all'ultima moda, magliette colorate, leggings e pantaloni di ogni modello. Per avere conferma basta entrare da Omnia Sport, poco fuori il centro di Lucca, e lasciarsi consigliare da Chiara e Daniela in tutto e per tutto. Si occupano più che altro di calcio e come ognuno di noi, anche loro quest'anno, stanno affrontando difficoltà che non si sarebbero mai immaginate senza perdere però la forza d'animo: "Vietato arrendersi" è il loro motto e quotidianamente aprono la saracinesca dello store nonostante i mesi in salita.

Un settore, quello del calcio professionistico, che ha avuto ricadute importanti: vuoi il blocco totale di marzo e poi quello di settembre, vuoi che ad oggi rimangono vietate le attività di contatto e vuoi dunque che le persone siano restie agli acquisti, lo scenario è sotto gli occhi di tutti. Così, si sono reinventate e hanno puntato molto di più sull'abbigliamento casual.

"Per noi che lavoriamo moltissimo con il calcio è stato difficile è tutt'oggi lo è, ma non ci siamo abbattuti e siamo riusciti a trovare un modo per accontentare lo stesso i nostri clienti - racconta Chiara - Il settore del tempo libero, a partire dalle tute fino alle felpe e al running, ha avuto davvero successo. Abbiamo cercato, anche attraverso l'online, di riuscire a dare un'assistenza a 360° alla clientela, riteniamo che il rapporto con chi acquista sia di fondamentale importanza e la persona debba essere accompagnata nella scelta migliore. Ovviamente in periodi come marzo e aprile è stato più difficile, ma pian piano siamo riusciti a inventare un nuovo modo di rapportarci con loro".

La speranza, senza dubbio, è quella di tutti: tornare a vivere a pieno la quotidianità. Per il momento lo storico negozio, aperto dagli anni '90, possiamo affermare come sia riuscito a far suo il concetto di resilienza: a gestione familiare ha trovato e trova ogni giorno la grinta per non abbassare mai lo sguardo.

Foto Ciprian Gheorghita