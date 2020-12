Sport



Primo appuntamento della stagione per gli atleti del Biathlon

sabato, 5 dicembre 2020, 10:32

Primo appuntamento della stagione per gli atleti toscani del Biathlon: è in corso in questi giorni il ritiro a Forni Avoltri, in provincia di Udine, fino a domenica 6 dicembre. Gli atleti del Comitato toscano convocati sono Gabriele Giambastiani categoria Junior under 21, Miriam Michelucci nei Giovani under 19, Emma Puccetti e Claus Josef Gross nella categoria Aspiranti under 17, tesserati con lo sci club Focolaccia di Lucca. Ad accompagnarli nel ritiro sono gli allenatori Nora da San Martino e Marco Guidotti. Le gare di Coppa Italia di Biathlon inizieranno il 12 dicembre per terminare il 28 marzo ma, data la complessità della situazione legata al Covid, alcune date del calendario potrebbero subire delle modifiche.



“Questa partenza di stagione - commenta il presidente del Comitato Appennino Toscano, Francesco Contorni - ha un valore particolarmente importante per noi. Ci dà un segnale forte da parte degli atleti e degli sci club: la volontà di portare avanti, chiaramente nel rispetto scrupoloso di tutte le regole e le normative anti contagio, le attività sportive. Da parte del Consiglio del CAT un grande in bocca al lupo ai nostri atleti”.